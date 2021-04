Hessens Intensivstationen am Limit

Wiesbaden. Das veränderte Infektionsschutzgesetz des Bundes ist noch immer nicht verabschiedet, doch in Hessen verschärft sich die Lage auf den Intensivstationen der Krankenhäuser weiter dramatisch. Sie ist inzwischen so kritisch, dass die Landesregierung die Kliniken im Lande schon gebeten hat, planbare und nicht lebensnotwendige Eingriffe zu verschieben, wie Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Montag in Wiesbaden bekanntgab.

Für die Main-Taunus-Kliniken in Frankfurt-Höchst und Bad Soden musste am Freitag sogar ein Aufnahmestopp verhängt werden, der in Bad Soden auch am Montag noch galt. Wegen der steigenden Zahl von Covid-19-Erkrankungen sind vor allem die südhessischen Krankenhäuser überlastet. Das gilt ganz besonders für die Gebiete Darmstadt und Frankfurt/Offenbach.

301 beatmete Patienten

Zahlen In Hessen sind binnen 24 Stunden 611 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Krankheitserreger in Verbindung gebracht wurden, erhöhte sich um sieben auf insgesamt 6610, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts vom Montag hervorgeht. Insgesamt sind seit Beginn der Corona-Pandemie 244 208 Infektionen in dem Bundesland nachgewiesen worden. Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, lag am Montag bei 162,0 und damit etwas höher als am Sonntag (159,2). Vor einer Woche hatte der Wert bei 141,5 gelegen. lhe

In ganz Hessen werden laut Klose derzeit 1528 Menschen wegen der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit oder Verdacht darauf stationär behandelt. 484 von ihnen liegen auf der Intensivstation, von denen wiederum 301 beatmet werden müssen. Doch auf den Intensivstationen werden ja nicht nur Covid-19-Patienten betreut. Landesweit sind 88 Prozent der Intensivbetten belegt. Der Ärztliche Direktor der Frankfurter Uniklinik, Professor Jürgen Graf, berichtet: „Jeden Morgen muss ich mir anhand der Belegungszahlen in den Intensivstationen überlegen, wie viel noch geht.“ Der 51-Jährige leitet zugleich den Planungsstab für die stationäre Versorgung in Hessen, der die Verteilung der Patienten mit hessenweit sieben koordinierenden Krankenhäusern und einer ganzen Reihe weiterer Behandlungskliniken steuert.

Die Auslastung ist derzeit höher als in der ersten und zweiten Welle, die Zahl der Patienten sogar höher als an Weihnachten und Neujahr 2020/21. Und die Zahl wird weiter steigen, wie die Berechnungen der Fachleute in den Kliniken ergeben, die mittlerweile die Entwicklung auf bis zu sieben Tage im Voraus kalkulieren können. Die Erkrankten sind Graf zufolge jünger als vorher, was nicht nur daran liegt, dass die hochbetagten Bewohner von Altenpflegeheimen kaum noch unter den stationär Behandelten sind, weil sie zum weitaus überwiegenden Teil schon geimpft sind. Graf ist dennoch nicht geneigt, „in Alarmismus zu verfallen“, wie er selbst sagt. Zwar mussten auch in Hessen schon Neuaufnahmen in andere Kliniken verlegt werden. Doch die Krankenhaus-Versorgung werde nicht so einfach zusammenbrechen, dämpft er schlimmste Befürchtungen.

Die Kliniken seien in der Lage, bei Bedarf zusätzliche Betten für Covid-19-Patienten umzurüsten. Die Technik oder auch die Beatmungsgeräte sind dabei nicht mehr das Problem. Wohl aber das Personal, das seit über einem Jahr höchsten Belastungen ausgesetzt ist. Für die Bereitstellung neuer Intensivstationen müssten bis zu acht OP-Säle und vier bis zehn Normalstationen geschlossen werden. Denn die aufwendige Versorgung der Intensivpatienten erfordere fünf Mal so viel Ärzte und Pflegekräfte wie sonst. Und vor allem: Die Zahl der dafür qualifizierten Frauen und Männer mit entsprechender Zusatzausbildung ist begrenzt.

Letztlich gehe das dann alles zu Lasten der Patienten mit anderen Krankheiten. Und deren Operationen seien ja ebenfalls medizinisch notwendig. Die zu verschieben, bedeute für die Betroffenen nicht nur weniger Lebensqualität, sondern vielfach auch weniger Lebensjahre. Auch Herzoperationen würden wegen der Überlastung verschoben. Eine wirkliche Abhilfe kann, da sind sich der Minister und der Mediziner einig, nur eine Senkung der Zahl an Neuinfektionen bringen. Als Arzt und Wissenschaftler könne er den Politikern die notwendigen Entscheidungen aber nicht abnehmen, betont Graf. Aber: „Alles was zur Senkung der Infektionszahlen beiträgt, ist gut.“

