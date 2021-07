Hessen öffnet weiter – „aber nicht schrankenlos“

Wiesbaden. Am ersten Tag der Sommerferien hat Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) gute Nachrichten vor allem für die Gastronomie und Veranstaltungsbranche parat: Nach der monatlichen Sitzung des Corona-Kabinetts in Wiesbaden verkündet er am Montag weitere Öffnungsschritte. So entfällt ab Donnerstag auch in der Innengastronomie die Testpflicht für Gäste, und in Fußballstadien dürfen sogar bis zu 25 000 Fans wieder ihre Mannschaften anfeuern. Doch Bouffier weiß natürlich um die wieder steigenden Inzidenzen, die Verbreitung der ansteckenderen Delta-Variante und die Urlaubsrückkehrer. Es gebe weitere Lockerungen, „aber nicht schrankenlos“, betont er deshalb.

Er und sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), sind sich des Dilemmas um die immer noch niedrigen, aber langsam wieder steigenden Inzidenzzahlen und die Erwartungen an die Politik bewusst. Eindringlich appellieren sie daher an die Bevölkerung, weiter besonnen zu bleiben. Impfen und Testen blieben das A und O im Kampf gegen Corona. Schließlich habe diese Kombination dazu geführt, dass man in diesem Sommer wesentlich besser gewappnet sei als vor einem Jahr. Die Inzidenz liege im Landesdurchschnitt bei 13,6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Allerdings ist sie in Darmstadt schon wieder bei 34,4 und damit nur noch ganz knapp unter dem Wert von 35, bei dem in den betroffenen Landkreisen oder Großstädten die Zügel wieder angezogen werden sollen.

Impfzentren schließen bald

Bei Erreichen dieser Zahl sind die jeweiligen Kommunen verpflichtet, die Lockerungen wieder rückgängig zu machen. Auch die Testpflicht in Innenräumen der Gaststätten gilt dann wieder, es sei denn, in dem Kreis oder der kreisfreien Stadt ist das Infektionsgeschehen auf einen ganz bestimmten Vorfall zurückzuführen und kann dann auch lokal bekämpft werden.

Noch sind laut Infektionsschutzgesetz die Inzidenzen allein ausschlaggebend, doch bei der nächsten Konferenz der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel Ende August wird wohl über die Einbeziehung weiterer Regeln gesprochen werden.

Bouffier und Al-Wazir verwiesen ausdrücklich auf die deutlich entspannte Situation in den Krankenhäusern. Auch deshalb seien die Lockerungen zu verantworten. In ganz Hessen liegen den Angaben zufolge derzeit 59 Menschen wegen Corona auf der Intensivstationen, davon seien 51 bestätigte Covid-19-Erkrankungen und acht Verdachtsfälle. Beatmet werden 35 dieser Patienten.

An der Schließung der Impfzentren im September hält die Landesregierung aber fest, weil der Aufwand von 50 bis 60 Millionen Euro pro Monat dafür nicht mehr zu rechtfertigen sei. Die Impfungen könnten von Haus- und Betriebsärzten sowie mobilen Impfzentren bewältigt werden.

Die neue Corona-Verordnung tritt am 22. Juli in Kraft und läuft am 19. August aus. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind demnach bis 750 Besucher genehmigungsfrei, im Freien mit bis zu 1500 Teilnehmern. Bei Veranstaltungen bis 100 Menschen entfällt die Testpflicht in Innenräumen. Bei Volksfesten müssen die Kontaktdaten nur noch im Gastronomiebereich erfasst werden. Und für touristische Übernachtungen genügt künftig ein aktueller negativer Corona-Test bei der Anreise. Tanzveranstaltungen sind indes weiter nur draußen zulässig.