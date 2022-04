Hessen lockert Beschränkungen

Wiesbaden. Das war Maßarbeit: Unmittelbar nach seiner Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag in der Wiesbadener Staatskanzlei gab Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) dem zuständigen Abteilungsleiter den Auftrag, die neue Corona-Verordnung des Landes zu veröffentlichen. Gerade noch rechtzeitig vor dem Auslaufen der bisherigen Bestimmungen um Mitternacht.

„Sonst hätten wir gar keine Bestimmungen mehr gehabt“, berichtete Bouffier. Das hätte er nach eigenem Bekunden für nicht verantwortbar gehalten. Da die Pandemie ja noch immer nicht vorbei ist, hat das Corona-Kabinett der hessischen Landesregierung wesentliche Bestimmungen wie die Pflicht zum Maskentragen im öffentlichen Nahverkehr, in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeheimen für weitere vier Wochen verlängert. Wohl aber haben die zuständigen Ressortchefs neue Lockerungen verfügt, um „einen weiteren Schritt in Richtung Normalität zu gehen“, wie es Bouffier formulierte.

So gilt die Quarantänepflicht für positiv Getestete ohne Krankheitssymptome ab jetzt nur noch für fünf Tage und damit halb so lang wie bisher. Und auch die Testpflicht in den Schulen soll nach der neuen Verordnung schon am Montag fallen. Bouffier betonte, die schwarz-grüne Landesregierung setze in Zukunft stärker auf Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger.

Moderate Zahlen

Grundlage für die Lockerungen ist für den Regierungschef, dass keine Überlastung des Gesundheitswesens in Sicht sei. Und die These untermauert er mit den jüngsten Zahlen: Landesweit sind nach seinen Angaben derzeit 133 Betten auf den Intensivstationen hessischer Krankenhäuser mit Covid-19-Patienten belegt, vor einer Woche waren es 142. Auch in den übrigen Abteilungen der Kliniken bleibe die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen mit insgesamt 1020 moderat. Der Ministerpräsident sprach hier von einer „sehr niedrigen Belegung“. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel am Donnerstag auf 982,2.

Dass bei Infizierten ohne Krankheitssymptome fünf Tage Selbstisolation ausreichten, sei inzwischen auch die Meinung der Mediziner, fügte Bouffier hinzu und verwies auf einige Bundesländer, die diesen Schritt schon gegangen waren. Er hofft nun auf eine bundeseinheitliche Handhabung der Quarantänepflicht.

Auf Beschlüsse der erst am Donnerstagabend beratenden Konferenz der Gesundheitsminister aber habe er nicht warten können, denn da wäre es für die rechtzeitige Veröffentlichung der Verordnung zu spät gewesen.

Freiwillige Vorsicht erhofft

Für Angehörige im selben Haushalt oder enge Kontaktpersonen von positiv Getesteten gibt es in Hessen nun gar keine Quarantänepflicht mehr. Die Landesregierung appelliert an sie, freiwillig fünf Tage lang Kontakte zu reduzieren und sich selbst zu testen.

Nur für medizinische Berufe gilt weiter ein negativer Corona-Test als Voraussetzung, um frühestens am fünften Tag der Isolation die Tätigkeit wieder aufzunehmen. In den Schulen soll es zwar noch zwei Mal pro Woche Selbsttests für Zuhause geben, eine Testpflicht entfällt aber auch für Ungeimpfte.