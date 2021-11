Hermann in der Kritik

Stuttgart. Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will den Vorsitz des Aufsichtsrats in der überwiegend dem Land gehörenden Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) übernehmen. Hermanns Haus hat entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigt. Der Verkehrsminister löst auf dieser Position seinen langjährigen Amtschef Uwe Lahl ab, der ins Sozialministerium gewechselt ist.

Hermann würde an die Aufsichtsratsspitze just jenes Unternehmens rücken, das dem Land jüngst aus der Patsche geholfen hat, als das vom Verkehrsministerium beauftragte Bahnunternehmen Abellio Rail Baden-Württemberg GmbH (ABRB) in die Insolvenz schlitterte. Diese geplante Übernahme der ABRB durch die SWEG muss Hermann noch abwarten. „Es ist vorgesehen, dass Herr Minister Hermann den Vorsitz im Aufsichtsrat der SWEG nach Abschluss der ,Transaktion’ rund um Abellio Baden-Württemberg (ABRB) übernimmt“, sagt ein Sprecher des Verkehrsministeriums.

Verkehrspolitiker der Opposition im Landtag bewerten den Vorgang kritisch. „Der Minister wird somit endgültig zum obersten Fahrdienstleiter des Landes“, Hans-Peter Storz, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Es zeige, dass Hermann „so langsam die Bodenhaftung verliert. Es ist schon fragwürdig, wenn der Minister dem Unternehmen, in dessen Aufsichtsrat er den Vorsitz führt, künftig auch direkt Aufträge vergeben kann.“

Auf die Ankündigung der SWEG sich nach Ablauf der Übergangslösung für die ABRB um den Nachfolgeauftrag zu bemühen, bezieht sich auch Christian Jung, verkehrspolitischer Sprecher der FDP im Landtag. „Spätestens dann wird die Rolle von Hermann auch vergaberechtlich problematisch“.

