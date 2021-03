Stuttgart. Der Wahl-O-Mat will Erstwählern und Unentschlossenen eine Entscheidungshilfe für die anstehende Landtagswahl in Baden-Württemberg bieten. Die Macher der Landeszentrale für politische Bildung um Michael Wehner hatten erwartet, dass wegen der Kontaktbeschränkung durch die Pandemie das Interesse an dem Internet-Programm besonders groß sein würde. Drei Wochen nach dem Startschuss war zwar die Schwelle von einer Millionen Nutzer überschritten. Damit blieb man aber um ein Zehntel hinter dem Vergleichswert von 2016 zurück.

„Ein bisschen enttäuscht sind wir schon“, sagt Wehner. Das geringere Interesse am Wahl-O-Mat sieht er als Indiz für eine eher schwächere Wahlbeteiligung: „Da müssen wir froh sein, wenn wir die 70,4 Prozent von 2016 wieder erreichen.“

Den Wahl-O-Mat als Entscheidungshilfe hatten vor der letzten Landtagswahl in Baden-Württemberg 1,8 Millionen Menschen genutzt. Anhand von 38 Thesen können sich Interessierte einfach über die Wahlprogramme der 21 teilnehmenden Parteien informieren und die Übereinstimmung mit den eigenen Vorlieben vergleichen. Erstmals lassen sich im Kapitel „Tuning“ durch ein paar Klicks die Auswirkungen von Änderungen der eigenen Meinung durchspielen. Im Selbstversuch musste die Antwort auf zehn Fragen geändert werden, um einmal die größte Übereinstimmung mit den Grünen und dann mit der FDP zu erreichen. Dass die Ergebnisse mit Vorsicht zu genießen sind, zeigt sich auch beim „Studi-O-Mat“ für Studierende, der gänzlich andere politische Überzeugungen aus den Antworten abliest.

„Es passiert immer wieder, dass Nutzer über das Ergebnis erschrocken sind“, erzählt Wehner. Das müsse aber nicht irritieren. Denn die Wahlentscheidung hänge ja nicht nur von den Inhalten ab. Auch die Spitzenkandidaten spielen für viele Menschen eine zentrale Rolle. Der Politikwissenschaftler sieht im Wahl-O-Mat vor allem ein Instrument der politischen Bildung.

Für Irritationen sorgte eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für die Uni Hohenheim. 38 Prozent der Teilnehmer gaben da an, sie hätten sich bereits mit dem Wahl-O-Mat eine Meinung zur Wahl am Sonntag gebildet. Hochgerechnet auf 7,7 Millionen Wahlberechtigte wären das rund drei Millionen. Professor Frank Brettschneider erklärt die große Abweichung von der tatsächlichen Zugriffszahl mit dem Hinweis, an der Umfrage hätten vor allem Wähler teilgenommen. Denkbar sei auch, dass „ein paar Befragte im Sinne einer sozialen Erwünschtheit eine Nutzung angaben, ohne dass sie stattgefunden hat“.