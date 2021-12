Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kirche - Heike Springhart setzt sich gegen Konkurrenten aus Wiesbaden durch / 46-Jährige lehrte Theologie in Heidelberg Heike Springhart an die Spitze der evangelischen Landeskirche in Baden gewählt

Leitet künftig die Geschicke der evangelischen Landeskirche in Baden: die neue Bischöfin Heike Springhart.