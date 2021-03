Mainz. Kein Stadtbummel, kein Kneipenbesuch, keine Treffen mit Freunden und kein Urlaub – die Einschränkungen der Corona-Situation haben nach Einschätzung von Beratungsstellen in Rheinland-Pfalz seit Herbst zu einer spürbaren Zunahme von häuslicher Gewalt geführt. „Der zweite Lockdown haut so richtig rein – leider im wahrsten Sinne des Wortes“, sagt Julia Reinhardt vom Koordinationsbüro „Contra häusliche Gewalt“ in Koblenz. „Wenn in einer engen häuslichen Situation Kinder schulisch betreut werden müssen, sehen manche keine Chance mehr, sich aus dem Weg zu gehen“, sagt auch der Landesvorsitzende der Opferschutzorganisation Weißer Ring, Werner Keggenhoff.

Dunkelfeld wohl deutlich größer

Beim ersten Lockdown 2020 habe es keine Zunahme von Beratungsgesprächen zu Fällen häuslicher Gewalt gegeben, sagt Keggenhoff. „Im Herbst ist das nach oben gegangen.“ Die Zahl der Fälle, in denen nach einer Beratung finanzielle Hilfen geleistet wurden, stieg im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz um 9,3 Prozent auf 129. „Das Dunkelfeld ist deutlich größer anzunehmen.“

In den Frauenhäusern sei es in den ersten Wochen dieses Jahres zu keiner erhöhten Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr gekommen, teilte das Familienministerium mit. Eine abschließende Bewertung zur Frage der Zunahme von häuslicher Gewalt gegen Frauen sei aber erst nach dem Ende der Krise möglich. Die Erfahrungen aus dem ersten Lockdown hätten gezeigt, „dass Frauen häufig erst mit Lockerungen Anzeige gegen die Täter erstatten“.

Die 19 über das Land verteilten Interventionsstellen zu häuslicher Gewalt zählten bereits 2019 rund 3800 Fälle. Im vergangenen Jahr sei die Zahl weiter gestiegen, sagt die Sozialpädagogin Christine Grundmann, die die Arbeit der Interventionsstellen koordiniert. Dabei lasse sich letztlich nicht sagen, inwieweit der Anstieg auf die Corona-Situation zurückzuführen sei. So meldeten sich tendenziell mehr Frauen, weil es inzwischen kein großes Tabu mehr sei, von Gewalt in der Partnerschaft zu sprechen.

„Viele Frauen kommen in die Beratung und fragen: „Was kann ich machen, damit mein Mann mit der Gewalt aufhört?“, sagt Grundmann. Frauen suchten zuerst die Schuld bei ihrem eigenen Verhalten und seien bereit, alles zu tun, um die Beziehung zu retten. lrs