„Hackerangriff im zweiten Semester“

Thomas Strobl (CDU) Der aus Heilbronn stammende, 62-jährige Jurist ist seit Mai 2016 als Innenminister auch für die Fragen der Digitalisierung verantwortlich. Strobl ist Schirmherr der Initiative „Baden-Württemberg 4.0“, bei der am 30. Juni 2022 in Stuttgart Wissenschaftler, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behörden, Unternehmen und Politiker zusammenkommen wollen, um sich mit der Digitalisierung des Landes auseinanderzusetzen.

Herr Minister, die Landes- regierung hat eine Strategie verabschiedet, die die digitale Welt sicherer machen soll. Was kostet das den Steuerzahler?

Thomas Strobl: Die Bedrohung in der digitalen Welt steigt stetig und stark an. Darauf braucht es eine Antwort, um das Sicherheitsniveau im Cyberraum – also dem globalen, virtuellen Raum aller auf Datenebene vernetzten IT-Systeme – zu verbessern. Klar ist, Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif. Aber in die Cybersicherheit investiertes Geld ist gut investiertes Geld: Durch Diebstahl, Spionage, Sabotage im Cyberraum entsteht der deutschen Wirtschaft mehr als 220 Milliarden Euro Schaden pro Jahr. Das ist viermal so viel Geld, wie das Land insgesamt jedes Jahr ausgibt.

In Ihrer Cybersicherheitsstrategie erinnert vieles an Israel. Täuscht das?

Strobl: Israel ist für seine Abwehr, seine Fähigkeiten und Kompetenz in allen Fragen der Cybersicherheit bekannt. Das Land verfügt über hervorragende wissenschaftliche Einrichtungen. Dabei ist Israel selbst permanent von qualifizierten Cyberangriffen betroffen und verfügt schon deshalb über einen sehr großen Erfahrungsschatz. Wir können nur davon profitieren, wenn wir uns in Fragen der Cybersicherheit Israel zum Vorbild nehmen.

Was heißt das konkret?

Strobl: 2016 bin ich bereits nach Israel gereist und habe auch Universitäten besucht. Schon damals waren Fragen der Cybersicherheit ein wichtiger Bestandteil meiner Gespräche. Heute unterhalten Mitarbeiter des Innenministeriums intensive Kontakte zu Akteuren im Bereich Cybersicherheit in Israel. Baden-Württemberg profitiert in besonderem Maße von diesem Wissenstransfer ...

… von welchem?

Strobl: Dazu eine Anekdote: An der Universität von Tel Aviv saßen wir mit Professoren zusammen, die sich in Alter und Kleidung nur wenig von den Studierenden unterschieden. Ich erlaubte mir, zu sagen, dass wir in Deutschland mitunter heftigen Hackerangriffen etwa aus Russland, China, auch aus Israel ausgesetzt sind. Einer der Professoren schmunzelte daraufhin und meinte, dass seine Studenten im zweiten, dritten Semester an uns üben würden … Diese Kompetenzen müssen wir uns erschließen, indem unsere Hochschulen, Behörden und staatlichen Einrichtungen die intensive Zusammenarbeit mit israelischen Einrichtungen suchen.

Wie?

Strobl: Wir haben mit der israelischen Cybersicherheitsbehörde, die direkt dem Ministerpräsidenten untersteht, eine schriftliche Vereinbarung abgeschlossen, die den konkreten Informationsaustausch zu Cybersicherheit und Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen regelt. Es geht um den Austausch von Informationen, die unsere Widerstandsfähigkeit fördern und digitale Souveränität schützen. Hinzu kommt der Erfahrungsaustausch über polizeiliche Aspekte der Cybersicherheit.

Kern Ihrer Strategie ist die umstrittene Cybersicherheitsagentur (CSA), die entgegen Ihrer Zusage zum Jahresbeginn noch nicht voll einsatzfähig ist …

Strobl: Das Korsett des Personals steht, seit vergangenem September stellen wir Schritt für Schritt die volle Einsatzbereitschaft der Agentur her. So legt die CSA wöchentliche Lageberichte zur Cybersicherheitslage in Baden-Württemberg vor, in denen alle für das Land relevanten Informationen zum Thema gebündelt werden. Diese Dienstleistungen werden weiter ausgebaut und optimiert. Konkrete Meilensteine für den operativen Bereich in diesem Jahr sind unter anderem eine Kampagne zur Sensibilisierung der Menschen in Baden-Württemberg für die Gefahren im Cyberraum sowie die vollständige Übernahme der zugedachten Aufgaben.

Vor allem an der Koordinierung der Arbeit zur Cybersicherheit reibt sich die Opposition …

Strobl: … Die zentrale Koordination der verschiedenen Akteure wie dem LKA oder dem Landesamt für Verfassungsschutz ermöglicht ein schnelles und koordiniertes Reagieren auf Bedrohungen und Angriffe. Die Agentur ist die zentrale Koordinierungs- und Meldestelle im Bereich Cybersicherheit im Land. Eine Bündelung der Kräfte unter ihrem Dach ist der effizienteste und wirtschaftlichste Weg, um vor allem bei zeitkritischen Vorfällen schnell und effektiv zu handeln. Wir haben jetzt 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Cybersicherheitsagentur eingestellt. Der Personalaufbau wird in diesem Jahr in allen Bereichen weiter vorangetrieben.