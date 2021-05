„Gute Einkaufsmöglichkeiten reichen nicht“

Wiesbaden. Leerstände in den Innenstädten hat es schon vor Corona gegeben. Doch die Pandemie mit ihren Lockdowns hat die Lage noch einmal deutlich verschärft. Grund genug für die hessische Landesregierung, ein Programm zur Belebung der Innenstädte in großen und kleineren Kommunen aufzulegen, damit sie trotz des zunehmenden Onlinehandels weiter eine Zukunft als pulsierende Stadtmitte haben.

Natürlich geht es dabei auch ums Einkaufen. Doch Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), der am Mittwoch in Wiesbaden den Startschuss für das Vorhaben gab, ist sicher: Auch gute Einkaufsmöglichkeiten alleine werden zur Rettung der Innenstädte nicht ausreichen. In einem Bündnis gemeinsam mit den Kommunen, aber auch dem Handel und der Wirtschaft sowie Stadtplanern und Grundeigentümern will er sich daher etwas einfallen lassen, um weitere Attraktionen zu schaffen, die Menschen in die Stadtmitte locken.

Insgesamt 40 Millionen Euro stellt das Land bis Ende 2023 dafür an Fördergeldern bereit. Noch bis zum 30. Juni können die Städte in einem ersten Schritt Projekte anmelden, um den Besuch der Innenstädte möglichst schon im Gleichklang mit den Lockerungen und der Aufhebung von Corona-Beschränkungen attraktiver zu machen.

Obergrenze von 250 000 Euro

Als Beispiele nannte der Minister Maßnahmen, wie sie schon während der Krise in einzelnen Städten umgesetzt wurden: Pop-Up-Gastronomie in Hanau, Genusswochen mit regionalen Nahrungsmitteln in Fulda oder einen „Windgarten“ zur Belebung eines Platzes in Offenbach.

Eine wesentliche Rolle spielt in dem Programm „Zukunft Innenstädte“ eine befristete Nutzung leerstehender Räumlichkeiten in der City für andere, Menschen anziehende Nutzungen. Kulturelle und gastronomische Angebote, Orte der Begegnung für Jugendliche und Erwachsene, Grünflächen, Bewegungsmöglichkeiten und soziale Infrastruktur sind dort und natürlich im Freien Möglichkeiten, die mit den Landesmitteln gefördert werden können. Anträge dafür können ausschließlich die Kommunen stellen. Doch erhalten diese das Recht, das Geld an andere Veranstalter und Projektträger weiterzugeben. Bei einer Obergrenze von 250 000 Euro für jedes Vorhaben und zehn Millionen Gesamtsumme für die erste Runde könnten zunächst etwa 40 Projekte zum Zuge kommen. Um die Anreize noch zu erhöhen, stellt das Land zusätzlich noch Geld für drei Kommunalpreise in Höhe von 500 000, 750 000 und einer Milli-on Euro bereit. Johannes Heger vom Hessischen Städte- und Gemeindebund hat keinen Zweifel, dass die Kommunen genug kreative Ideen haben, um den Wettbewerb zu bestücken. Ausdrücklich betont Al-Wazir, es seien auch Experimente gefragt, von denen noch nicht feststehe, ob sie langfristig bestehen können. Einfach nur 40 Hüpfburgen seien es aber nicht, die zur Belebung der Innenstädte erhofft werden.

Die Auswahl der eingereichten Vorschläge obliegt nach seinen Worten nicht allein dem Ministerium. Die Entscheidung, wer und was zum Zuge kommt, trifft eine Jury, die vor allem aus den Reihen der Bündnispartner für die Zukunft der Innenstädte besetzt wird. Wahrscheinlich im Herbst soll dann die zweite Runde des Programms beginnen, bei der es dann um mittel- und langfristige Investitionen zur Belebung der Stadtzentren geht. Auch über deren Gestaltung entscheidet laut Al-Wazir das Bündnis gemeinsam.

