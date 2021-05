Gutachter schließt Defekt aus

Kassel. Ein 30-Jähriger soll mit seinem Auto absichtlich in den Rosenmontagszug von Volkmarsen in Hessen gerast sein. Er steht nun unter anderem wegen 91-fach versuchten Mordes vor Gericht.

AdUnit urban-intext1

Der Angeklagte in dem Prozess um die Autoattacke auf den Rosenmontagsumzug im nordhessischen Volkmarsen schweigt bislang. Stattdessen sagten am Donnerstag – dem dritten Verhandlungstag vor dem Landgericht Kassel – unter anderem ein Kfz-Sachverständiger und eine Zeugin aus, die damals versucht hatte, den Schlüssel aus dem Tatfahrzeug zu ziehen.

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wirft dem 30-jährigen Angeklagten vor, am 24. Februar 2020 in eine Zuschauermenge und den Umzug gefahren zu sein. Dabei erlitten 90 Menschen, darunter zahlreiche Kinder, teils schwere Verletzungen. Die Anklage lautet aufversuchten Mord sowie gefährliche Körperverletzung in 90 Fällen und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Der Kfz-Sachverständige schloss am Donnerstag einen technischen Defekt am Fahrzeug als Ursache aus. Bremsen und Lenkung hätten „ordnungsgemäß“ funktioniert. „Die Fahrzeugräder ließen sich frei drehen, auf den Reifen war ausreichend Druck.“ Auch in den elektronischen Systemen habe es keine Auffälligkeiten gegeben. „Es gibt keine Hinweise darauf, dass das Fahrzeug von selbst hätte beschleunigen können“, erläuterte der Gutachter.

AdUnit urban-intext2

Zeugin belastet Fahrer

An dem Auto, so der Gutachter habe kein Mangel vorgelegen, der dazu geführt haben könnte, dass der Wagen ohne Absicht in die Menschenmenge gelenkt wurde. Auch gebe es keinen Anhaltspunkt für eine fahrbahntechnische Ursache oder ein Einwirken Dritter.

Das Fazit des Kfz-Sachverständigen: Der Vorfall hätte vermieden werden können, selbst wenn der Tatverdächtige einen Fahrfehler begangen hätte. Der Fahrer hätte bremsen oder das Fahrzeug von der Menschenmasse weg lenken können, so der Gutachter. Seinen Berechnungen zufolge betrug die durchschnittliche Geschwindigkeit des Tatfahrzeugs 50 bis 60 Stundenkilometer. Hätte der Fahrer nach dem ersten Zusammenstoß mit einem der Opfer gebremst, wäre er vor seinem Endstandort in 63 Metern Entfernung zum Stehen gekommen, führte er weiter aus. „Die Ursache liegt beim Fahrer“, stellte der Gutachter abschließend in seiner Aussage vor Gericht fest.

AdUnit urban-intext3

Der Anklage zufolge wollte der 30-Jährige die Attacke fortsetzen, nachdem das Fahrzeug durch die Kollisionen gebremst zum Stehen gekommen war. Eine Zeugin sagte am Donnerstag aus, sie habe versucht, von der Beifahrerseite des stehenden Autos aus den Autoschlüssel abzuziehen. „Ich hatte das Gefühl, er wollte neu starten.“ Der Angeklagte habe immer wieder versucht, den Autoschlüssel zu drehen. Sie habe auf dem Beifahrersitz gekniet. Er habe sie mit einer Hand am Hals gepackt und mit der anderen versucht, ihre Hand wegzuschlagen. Der Angeklagte habe „zufrieden“ gewirkt. „Er wurde nicht laut oder hysterisch. Er war total still“, sagte die 18-Jährige aus. Er habe weder geweint noch sei er panisch gewesen. „Sein Blick war ein bisschen wie vollendet.“

AdUnit urban-intext4

Im nächsten Moment hätten andere Personen von der Fahrerseite aus auf den Angeklagten eingeschlagen. Der Angeklagte habe daraufhin von ihr abgelassen und sie habe die Schlüssel an seinem Bund bis auf den Fahrzeugschlüssel abziehen können. Ein Freund habe sie dann aus dem Wagen gezogen. Bei dem Gerangel habe sie eine Verstauchung der Halswirbelsäule erlitten. Die Zeugin schilderte zudem, dass sie bis heute unter anderem unter Schlafstörungen und Migräneanfällen in Folge der Tat leide. lhe