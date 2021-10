Gut betreute Minister-Kinder

Auf 20 Kinder bringt es das Kabinett von Winfried Kretschmann: Der Ministerpräsident (73) selbst hat drei Kinder, genau wie Landwirtschaftsminister Peter Hauk (60) und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (48). Jeweils zwei Kinder haben Sozialminister Manfred Lucha (60), Kultusministerin Theresa Schopper (60), Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (56) und Umweltministerin Thekla Walker (52). Ein Kind bringen Verkehrsminister Winfried Hermann (69), Justizministerin Marion Gentges (50) und Finanzminister Danyal Bayaz (37) mit. Das dreieinhalb Monate alte Baby von Bayaz ist das jüngste Kind, alle anderen sind Teenies oder erwachsen.

Das Thema Kinderbetreuung spielt in den Ministerien dennoch eine Rolle. Für „Stami-Kinder“ steht die Kita Villa Reitzensteinle bereit. Auch im Innenministerium bietet das Kinderhaus Die Willys 21 Plätze an. Bis auf drei werden derzeit alle von Eltern in Anspruch genommen, die in den umliegenden Ministerien oder Behörden arbeiten. Im Kultusministerium dürfen Eltern ihre Kinder „im Ausnahmefall“ auch am Arbeitsplatz betreuen. Theresa Schopper lässt dafür ein Eltern-Kind-Zimmer einrichten. Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten liegt in den meisten Ministerien bei mehr als 20 Prozent, im Sozial- und Kultusressort bei mehr als 30. Bei Schopper arbeiten fünf von 60 Mitarbeitern mit Leitungsaufgaben in Teilzeit. Das entspricht eine Quote von acht Prozent, im Umweltministerium liegt die bei rund zehn Prozent. Um Karrierechancen von Frauen zu verbessern, haben einige Ministerien Chancengleichheitspläne. stnz