Grundstücksbesitzer erfüllen Pflicht

Stuttgart. Im Zuge der Grundsteuerreform in Baden-Württemberg müssen 5,6 Millionen Grundstücke neu bewertet werden. Dabei hat der Fiskus die Bürger eingespannt: Sie mussten Daten, die den Behörden schon vorlagen, per digitaler Steuererklärung erneut übermitteln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das hat zwar viele Betroffene geärgert. Nach dem Ablauf der letzten Frist für die Abgabe der einschlägigen Steuererklärungen Ende März steht aber fest: Die meisten Steuerpflichtigen haben geliefert. Bei den Finanzämtern sind fast 80 Prozent der im Land fälligen Erklärungen eingegangen. Das geht aus den Daten hervor, die das Finanzministerium in Stuttgart auf Anfrage mitgeteilt hat.

Demnach haben die Eigentümer von Wohn- und Gewerbeimmobilien (Grundsteuer B) in Baden-Württemberg Anfang April 4,13 Millionen Steuererklärungen eingereicht, was einer Quote von 90 Prozent entspricht. Für diese Immobilien lief die Abgabefrist offiziell Ende Januar aus. Bei der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Flächen (Grundsteuer A), wo die Frist Ende März endete, sind laut Finanzministerium bisher 275 000 Erklärungen (28 Prozent) eingegangen.

Haus- und Wohnungsbesitzer, die jetzt noch säumig sind, sollen in den nächsten Wochen eine „Erinnerung“ der Steuerverwaltung erhalten, die ihnen eine weitere Verlängerung von maximal sechs Wochen einräumt, um die Steuererklärung abzugeben. Wird auch dieser Termin versäumt, schätzt nach Angaben des Finanzministerium das Finanzamt den Grundsteuerwert. Unter Expertinnen und Experten gilt als sicher, dass die Schätzung in aller Regel ungünstiger für die Grundstückseigentümer ausfällt.

Die Finanzämter haben inzwischen gut 30 Prozent der Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbescheide verschickt, teilt das Finanzministerium mit. Bis Mitte März seien 1,5 Millionen Bescheide gewesen, Ende März 1,7 Millionen und Anfang dieser Woche habe die Zahl bei 1,78 Millionen gelegen.