Grünes Licht für Radwege

Wiesbaden. Als Verkehrsminister hat es der Grüne Tarek Al-Wazir mit dem Frankfurter Flughafen ebenso zu tun wie mit den Autobahn- und Bahnsperrungen nach dem Absacken der maroden Salzbachtalbrücke in Wiesbaden. Er ist aber auch für den zu seiner Partei viel besser passenden Ausbau von Radwegen zuständig, und da setzt Al-Wazir jetzt deutliche Akzente. Deutlich über 100 Millionen Euro will er allein in diesem und den beiden nächsten Jahren in den Gemeinden, Städten und Landkreisen investieren, um das umweltfreundliche Fahren mit dem Drahtesel attraktiver zu machen.

Von den knapp 120 Millionen kommen 76,5 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt, die restlichen 43 Millionen steuert der Bund mit seinem Sonderprogramm „Stadt und Land“ bei. Hinzu kommen noch überörtliche Schnellverbindungen für den Radverkehr. Eine der größten zwischen Frankfurt und Darmstadt ist bereits in Bau, eine weitere von Kassel nach Vellmar in Nordhessen im Planungsstadium. Von den insgesamt 19 Machbarkeitsstudien für derartige Strecken in Hessen sind acht erfolgreich abgeschlossen.

Stolz hebt Al-Wazir hervor, noch nie seien in dem Bundesland so viele Mittel aus dem Landeshaushalt in den Radwegebau geflossen. Betrug der Anteil dafür im zuständigen Etat des Verkehrsministers 2014 noch lediglich zwei bis drei Prozent, sollen es nach der Finanzplanung zehn Jahre später zehn Prozent sein.

117 Neuerungen geplant

„Kein Radweg in Hessen scheitert an Geld“, verspricht der Grünen-Politiker am Dienstag in Wiesbaden. Den in aller Regel für die Realisierung zuständigen Kommunen will er aber nicht nur mit der Übernahme der Kosten helfen. Um Planung und Bau von Radwegen zu erleichtern und zu beschleunigen, hat er die bislang vor allem für Straßenbau zuständige Landesgesellschaft Hessen Mobil so umstrukturiert, dass auch das nötige Personal dafür vorhanden ist.

Deren Präsident Heiko Durth berichtet von je einer Task Force Radwege in Darmstadt und Marburg mit zusammen 18 Mitarbeitern. Erste Erfolge sind sichtbar: 49 Vereinbarungen mit Kommunen für neue Radwegprojekte sind bereits unterzeichnet. Allein im Kreis Bergstraße befinden sich sieben der landesweit 117 geplanten und vom Land finanzierten Radwege, wobei der zwischen Hüttenfeld und Viernheim mit 5,8 Kilometern der längste ist.

Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg listet das Programm sogar 13 Projekte mit dem allerdings noch in der Voruntersuchung befindlichen Schnellweg zwischen Darmstadt und Zwingenberg als mit 15,6 Kilometern längster Radverbindung. Hinzu kommen noch die vom Bund finanzierten Projekte, darunter zwei im Kreis Bergstraße entlang der Bundesstraßen 38 (zwischen Mörlenbach und Bahnhof Zotzenbach) und 460 (zwischen Heppenheim/Kirschhausen und Wald Erlenbach) sowie fünf in Darmstadt-Dieburg.

