Grüner Lunge droht der Kollaps

Frankfurt/Main. Er ist einer der größten innerstädtischen Wälder Deutschlands – aber es geht ihm nicht gut. Wenn der Frankfurter Stadtwald nun seinen 650. Geburtstag feiert, liegt der Jubilar auf dem Krankenbett. Fast alle Bäume sind laut Waldzustandsbericht krank oder zumindest vorgeschädigt. Die trockenen Sommer der vergangenen Jahre haben der grünen Lunge am Südrand der Bankenmetropole schwer zugesetzt. Mit diesem Problem ist die Stadt nicht allein: fast alle Kommunen in Hessen haben einen Wald.

Wälder in Hessen Die Waldfläche in Hessen umfasst laut Umweltministerium 894 180 Hektar. Das sind 42 Prozent der Landesfläche. Mit diesem Waldanteil liegt Hessen mit Rheinland-Pfalz an der Spitze der Bundesländer. Größter Waldbesitzer ist das Land: Ihm gehören 38 Prozent der Waldfläche. 36 Prozent sind Körperschaftswald, er verteilet sich auf 418 Gemeinden und Städte. Ein Viertel der Waldfläche ist Privatwald einschließlich Gemeinschaftswald. Der Stadtwald Frankfurt ist rund 6000 Hektar groß, knapp 4000 Hektar liegen innerhalb der Stadt. dpa

„Der Klimawandel ist angekommen. Der Wald zeigt uns das vor der eigenen Haustür“, sagt Tina Baumann, die für den Frankfurter Stadtwald verantwortliche Försterin. Hier zeigen sich die Folgen besonders stark: An vielen Stellen ist der Boden sandig – damit kann er Wasser besonders schlecht halten. Die Großstadt zieht zusätzlich Wasser ab und die Temperaturen im Rhein-Main-Gebiet sind höher. Sorgenvoll zeigt die Försterin auf tote Bäume und lichte Kronen inmitten des frühlingshaft grünen Waldes.

Kommunale Forste wichtig

418 Städte und Gemeinden in Hessen haben laut Umweltministerium einen eigenen Wald – nur acht Gemeinden besitzen keinen. Solche „Körperschaftswälder“ stellen 36 Prozent der gesamten hessischen Waldfläche, der Rest gehört entweder dem Land Hessen oder ist in Privatbesitz. Kommunale Wälder sind laut Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Hessen wichtiger als je zuvor. „Die Bedeutung kommunaler Wälder ist größer als früher“, sagt BUND-Naturschutzreferent Thomas Norgall.

Manche kommunalen Wälder werden von Hessenforst betreut, andere haben – wie Frankfurt – eigene Forstverwaltungen. In den letzten Jahren gebe es „eine Tendenz, dass mehr Kommunen ihre Wälder unter eigene Verwaltung stellen“, berichtet der Leiter des Landesbetriebs Hessenforst, Michael Gerst. Die Kommunen können dann selbst entscheiden, wie sie die verschiedenen Funktionen des Waldes gewichten wollen: Wie wichtig ist uns Erholung? Wie wichtig ist es, den Wald auch zu nutzen, etwa zur Holzgewinnung? Wie stark gewichten wir den Naturschutz?

Immer mehr Kommunen weisen ihren Wald als Naturwald aus, wie das Umweltministerium berichtet. Das Ministerium findet das eine positive Entwicklung, die auch finanziell gefördert wird. „Die Erweiterung der Naturwälder führt dazu, dass über ganz Hessen verteilt die Lebensräume vieler Tier- und Pflanzenarten vergrößert und gesichert werden. Das ist ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt“, findet das Ministerium.

Dass Frankfurt einen eigenen Wald hat, hat die Stadt – wie so oft in ihrer Geschichte – ihrem Reichtum zu verdanken: Im 14. Jahrhundert hatte die Stadt Kaiser Karl IV. viel Geld geliehen und als Pfand unter anderem den Stadtwald bekommen. Die Schulden wurden nie zurückgezahlt, stattdessen überschrieb der Kaiser am 2. Juni 1372 der Stadt den Wald. Die Urkunde liegt im Institut für Stadtgeschichte.

Diente der Stadtwald einst vor allem der Holzgewinnung und der Ernährung, ist er heute die grüne Lunge der Metropole und ein Naherholungsgebiet: mit 250 Kilometern Waldwegen, Ausflugszielen wie dem Goetheturm, dem Stadtwaldhaus und dem Volksfest „Wäldchenstag“.

Goethe spazierte hier

Dass Goethe unter diesen Bäumen lustwandelte, versteht sich fast von selbst. Felix Mendelssohn Bartholdy ließ sich zu Kompositionen inspirieren, Heimatdichter Friedrich Stoltze zu Gedichten und Satiriker F.K. Waechter zum Pinkelbaum: „Seit 300 Jahren pisst man mich an. Ab heute piss ich zurück“, erklärt seit 2006 eine Tafel, nachdem der Spaziergänger beim Vorübergehen nass gespritzt wurde.

Leise ist es hier nicht: Flugzeuge dröhnen über die Köpfe der Wanderer. Der Flughafen, Autobahnen, eine Bahnstrecke, und die Mülldeponie „Monte Scherbelino“ haben sich an den Stadtwald heran- oder durch ihn hindurchgefressen.

„Unter Stress“

„Der Wald steht massiv unter Stress“, sagte Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) kürzlich beim Festakt zum Stadtwald-Jubiläum. Der Schutz habe oberste Priorität: „Gegenüber keiner anderen Fläche haben wir eine so große Verpflichtung für künftige Generationen.“ Man müsse den Wald für die nächsten Jahrhunderte „vielleicht sogar neu erfinden“.

Wie das gehen könnte, zeigt Revierförster Lars Eckert an zwei Versuchsflächen im Stadtteil Oberrad. Im ersten Feld wurden 2020 in langen Reihen 17 verschiedene Baumarten gepflanzt, die in heißeren Gegenden heimisch sind: Zedern aus Nordafrika, Kiefern aus Korsika, Buchen vom Ätna in Sizilien. Im zweiten Jahr sind die meisten von ihnen schon knie- bis hüfthoch.

In einem zweiten Feld stehen zwischen gelben und blauen Stangen winzige Buchentriebe. Forscher wollen herausfinden, was Buchen, die extremem Hitzestress standhalten, genetisch von denen unterscheidet, die absterben.

Der Waldzustandsbericht 2021 war alarmierend: Die Erhebung wird seit 1984 auf 166 ausgewiesenen Flächen durchgeführt; 1660 Bäume werden untersucht. „Der Frankfurter Stadtwald ist in einem dramatisch schlechten Zustand, hervorgerufen durch die letzten heißen und trockenen Sommer. Insgesamt sind 96,4 Prozent der Bäume krank oder vorgeschädigt.“ lhe