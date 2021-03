Stuttgart. Während die Sondierungsgespräche in vollem Gange sind, drängen die Grünen im Südwesten auf mehr Transparenz bei den Nebeneinkünften von Abgeordneten. „Wir setzen uns dafür ein, dass die Regeln zur Offenlegung von mandatsbezogenen Nebentätigkeiten und Einkünften ausgeweitet werden. Ein Mehr an Transparenz kann auch und gerade hier ein Mehr an Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Landespolitik bewirken“, erklärt Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand, der im Wahlkreis III in Stuttgart bei der Landtagswahl am 14. März das Direktmandat gewann. Er wird dann dem neuen Landtag angehören, der am 11. Mai erstmals zusammenkommen soll.

Bisher einzige Fraktion

Auch in der noch aktuellen Fraktion der Grünen werden Stimmen laut, dass sich bei den Nebeneinkünften der Landtagsabgeordneten etwas ändern muss. „In der kommenden Legislaturperiode wird es darauf ankommen, auch die allgemein geltenden Regeln des Landtags neu zu fassen und sämtliche Nebeneinkünfte transparent zu machen“, fordert der parlamentarische Geschäftsführer Hans-Ulrich Sckerl. „In Baden-Württemberg müssen Abgeordnete die Höhe ihrer Nebeneinkünfte nicht angeben“, sagt Willi Reiners, Sprecher des Stuttgarter Landtags.

Zu nennen seien gemäß den Offenlegungsregeln des Landtags „lediglich die beruflichen Tätigkeiten als solche“. In der Geschäftsordnung des Parlaments ist vorgegeben, dass die Abgeordneten dem Landtagspräsidium angeben müssen, wenn sie Geld für Beratungen, Vorträge, Gutachten oder andere publizistische Nebentätigkeiten erhalten haben.

Allerdings besteht die Pflicht nur, wenn ein Politiker einmalig mehr als 511 Euro oder im Jahr über 5113 Euro erhalten hat. Auch dann wird im Handbuch sowie auf der Homepage des Landtags jedoch nur die Nebentätigkeit und nicht die dafür erhaltene Bezahlung dargelegt.

Bislang sind die Grünen im Stuttgarter Landtag die einzige Fraktion, die sämtliche Nebeneinkünfte ihrer Parlamentarier freiwillig in einem Dokument veröffentlichen, das auf der Fraktionshomepage abgerufen werden kann. Daraus geht hervor, dass etwa Wissenschaftsministerin Theresia Bauer als Vorsitzende der Carl-Zeiss-Stiftung 6000 Euro pro Jahr erhält. Die Abgeordnete Sandra Boser aus dem Wahlkreis Lahr bekommt für ihre Aufsichtsratstätigkeit in der Staatsbrauerei Rothaus 5000 Euro im Jahr. Bosers Kollege Martin Hahn (Wahlkreis Bodensee) erhält als Mitglied des Aufsichtsrats der Volksbank Überlingen 7500 Euro jährlich.

„Wir Grünen setzen uns seit jeher für hohe Transparenz und die Veröffentlichung der Nebeneinkünfte von Abgeordneten ein“, sagt Sckerl. Daher wolle man mit gutem Beispiel vorangehen. Seit der Maskenaffäre hat der Druck auf die CDU zugenommen, bei Nebenverdiensten für mehr Transparenz zu sorgen. „Auch die CDU-Fraktion hält mehr Transparenz bei den Nebeneinkünften von Abgeordneten für geboten. Wir streben dazu gemeinsame Regeln für alle Fraktionen im Landtag an“, erklärt Fraktionschef Wolfgang Reinhart.

FDP und SPD gesprächsbereit

Als Konsequenz aus der Maskenaffäre und den Korruptionsermittlungen gegen verschiedene Abgeordnete denke die CDU darüber nach, „eine Art Verhaltenskodex in unserer Fraktionssatzung zu verankern“. „Wir plädieren weiter für eine einheitliche Regelung, die alle Abgeordneten gleichermaßen und alle Arten von Nebeneinkünften umfasst, damit sich die Öffentlichkeit ein klares Bild machen kann“, erklärt für die SPD-Parlamentarier deren rechtspolitischer Sprecher Boris Weirauch aus Mannheim. Für die FDP signalisiert der parlamentarische Geschäftsführer Timm Kern Gesprächsbereitschaft.