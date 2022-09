Grüne Jugend beklagt "katastrophale Asylpolitik" der Landesregierung

Stuttgart. Die Grüne Jugend hat beim Landesparteitag der Mutterpartei die Asyl- und Migrationspolitik der Landesregierung ungewöhnlich hart kritisiert und auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann gerügt. "Die katastrophale Asylpolitik der Landesregierung zerstört nicht nur Existenzen, sie schwächt auch den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft", sagte Aya Krkoutli, Co-Vorsitzende der grünen Jugendorganisation, am Samstag in Donaueschingen. Die Abschiebepraxis im Südwesten sei nicht akzeptabel. Allein im vergangenen Jahr seien 1300 Menschen abgeschoben worden. Leider hätten sich die Bedenken der Grünen Jugend gegen die Wiederauflage der Koalition mit der CDU bewahrheitet.

Krkoutli sagte aber auch: "Das Problem liegt nicht nur bei der CDU. Wir haben die Nase voll, dass sich die Landesregierung hinter einzelnen Ministerien versteckt, oder hinter der abscheulichen Abteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe." Letzteres organisiert die Abschiebungen, für die Asylpolitik ist das CDU-geführte Migrationsministerium zuständig. An Kretschmanns Adresse sagte die junge Grüne: "Wir erwarten von dir, lieber Winfried, eine klare Haltung für alle, die hier ein Leben aufgebaut haben, und wir erwarten eine klare Ansage an den Koalitionspartner."

Die Junge Union im Südwesten kritisierte die Haltung der Grünen Jugend. "Wer, wie die Grüne Jugend, die rechtsstaatlichen Entscheidungen unserer Behörden und Gerichte als "abscheulich" bezeichnet, hat offensichtlich ein gestörtes Verhältnis zu unserem Rechtsstaat", teilte Florian Hummel, Landeschef der CDU-Jugend, mit.