Grün-Schwarz streicht Stellen – und erntet dafür Kritik

Stuttgart. Die grün-schwarze Landesregierung verzichtet in der neuen Legislaturperiode auf mehrere Beauftragten-Stellen. So werden die Stellen des Demografie-, Technologie- und Lärmschutzbeauftragten abgeschafft, wie das Staatsministerium der Deutschen Presse-Agentur am Freitag bestätigte. Die Aufgaben würden in den Ressorts neu verteilt, erklärte eine Sprecherin.

Die neue Landesregierung war zuletzt heftig wegen des Schaffens eines neuen Ministeriums und der Bestellung zusätzlicher Staatssekretäre kritisiert worden. Vorwurf: die Aufblähung des Regierungsapparats. Die Regierung besteht künftig nach Angaben des Staatsministeriums aus 29 Personen – das sind ein Minister- und vier Staatssekretärsposten mehr als in der vergangenen Legislaturperiode.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) rechtfertigte den Postenaufwuchs mit dem gestiegenen Kommunikationsaufwand, mit dem sich die Regierung konfrontiert sehe. Die Menschen erwarteten heutzutage, dass die Leitungsebene mit ihnen spreche. An der Demokratie dürfe man nicht sparen, sagte Kretschmann.

Nun fallen mehrere Posten weg – nicht aber die Aufgaben. Demografiebeauftragter war Thaddäus Kunzmann – dass der Posten abgeschafft werden soll, war schon vor einem Monat bekannt geworden. Die Bevölkerungsentwicklung und die Konsequenzen für die Gesellschaft müssten von allen Ministerien bearbeitet werden, hatte das Haus von Sozialminister Manne Lucha (Grüne) damals argumentiert.

Technologiebeauftragten des Landes war Wilhelm Bauer, der Leiter des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in Stuttgart. Er war dem Wirtschaftsministerium zugeordnet. Seine Jobbeschreibung: die „Technologieführerschaft und die Innovationsstärke Baden-Württembergs“ weiter ausbauen. Lärmschutzbeauftragte war der Grünen-Landtagsabgeordnete Thomas Marwein. Er sagte, er sei zunächst zwar überrascht gewesen und auch enttäuscht über die Entscheidung, doch bleibe er als lärmschutzpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion weiter ein Ansprechpartner für das Thema.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) kritisierte den Wegfall des Postens, der im Verkehrsministerium angesiedelt war. „Ein solches Amt spiegelt die Wertigkeit, die eine Regierung einem Thema gibt, wider“, hieß es. lsw

