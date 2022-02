Grün-Schwarz richtet Kommission zu Lehren aus Corona allein ein

Baden-Württemberg. Die grün-schwarze Koalition will die geplante Enquetekommission "Krisenfeste Gesellschaft" zu Lehren aus der Corona-Pandemie nun doch allein einrichten. Ursprünglich hatten Grüne und CDU anvisiert, gemeinsam mit den Oppositionsfraktionen SPD und FDP einen solchen Antrag im Landtag zu stellen. Am Montag kündigte die Koalition jedoch an, im Zweierbündnis ein Diskussionsforum aus Bürgern, Wissenschaftlern und Politikern einrichten zu wollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ziel der Kommission soll demnach sein, die Gesellschaft für künftige Krisen widerstandsfähiger zu machen. Aus der Opposition hieß es, vor allem die Grünen hätten sich gegen eine kritische Rückbetrachtung gewehrt. Eine "reine Showveranstaltung" wolle man nicht mitmachen.