Weil das Coronavirus keine Pause macht, muss die grün-schwarze Regierung auch nach der Wahl am Sonntag weiterregieren. Und zwar unabhängig vom Wahlausgang und eventuellen personellen Konsequenzen. Schon am 22. März steht der nächste Corona-Gipfel der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an. Dort vereinbarte Maßnahmen muss anschließend in Baden-Württemberg die bisherige

...