Mit der Mehrheit von Grün-Schwarz ist am Donnerstag ein Antrag der SPD und FDP im Landtag auf Entlassung von Sozialminister Manfred Lucha (Grüne), dem auch Teile der AfD zustimmten, abgelehnt worden. Vorausgegangen war eine emotionale Debatte, in der sowohl Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) als auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel dem Sozialminister – dessen Fehler in

...