Stuttgart. Über das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Pandemie gibt es zwischen Grünen und CDU weiter deutliche Unterschiede. Während der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Tag vor der Bund-Länder-Konferenz zum Corona-Lockdown nur wenige Lockerungen in Aussicht gestellt hat, forderte sein CDU-Stellvertreter Thomas Strobl, „vorsichtig und schrittweise den Lockdown zurückzufahren“ und „temporäre Lockerungen an Ostern zu überlegen“. Es müsse auch über eine Aufweichung der Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich nachgedacht werden. Statt einer Person könnte der Besuch eines Hausstandes möglich sein.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann dämpft die Hoffnungen. © dpa

AdUnit urban-intext1

Kretschmann sagte, man könne mit massenhaften Schnell- und Selbsttests demnächst Öffnungen angehen. Die seien ein neues Instrument im Kampf gegen die Pandemie. Doch der Aufwand für die Bereitstellung der Tests sei enorm. Auf die Frage, was denn außer Baumärkten öffnen könne, sagte er: „Erstmal nix!“ Auch die Forderung von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) ab nächstem Montag zumindest in den Klassen 5 und 6 Wechselunterricht zu erlauben, wehrte der Grünen-Regierungschef ab: „Ich kann mir ganz schlecht vorstellen, dass wir bis 8. März das hinbekommen.“

Tests für Schüler

Eine erste Annäherung gab es im Streit um die Zuständigkeiten bei den Tests an den Schulen. Künftig sollen nicht nur die Lehrer Anspruch auf zwei kostenlose Schnelltests in der Woche haben, sondern auch die Schüler mit Präsenzunterricht. Dafür müssten die Kapazitäten deutlich ausgebaut werden. Es sei klar, dass das Gesundheitsministerium die Tests für die Schulen besorgen müsse, erläuterte Kretschmann. Aber die ordnungsgemäße Durchführung sei Sache der Schule. Erste Erfahrungen in Tübingen hätten gezeigt, welch „enormer Aufwand“ das sei. Wenn die Kultusministerin „das in den verbleibenden Tagen hinbekommt, dann okay“. Eisenmann hatte die Ansicht vertreten, Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) sei für das Testen zuständig.

In seinem vergangene Woche veröffentlichten Impulspapier für die Runde der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel hatte Kretschmann erstmals Schnelltests als Element für eine Öffnungsstrategie akzeptiert. „Das entspricht ja dem, was die CDU an mich herangetragen hat“, sagte er. Das bedeute keinen Strategiewechsel. Denn die Ansteckungszahlen blieben Basis der Entscheidung über schrittweise Öffnungen. „Bei einer wöchentlichen Inzidenz von über 50 je 100 000 Einwohner kommt nicht die Riesenöffnungsgeschichte“, bremste der Regierungschef die Erwartungen.

AdUnit urban-intext2

Gastronomen und Hoteliers haben am Dienstag bei einer Kundgebung in Stuttgart auf die existenzbedrohende Lage ihrer Branche hingewiesen und eine Öffnungsperspektive gefordert. „Wir waren die ersten, deren Betriebe geschlossen wurden – wir müssen endlich raus aus dem Dauer-Lockdown“, erklärte Fritz Engelhardt, der Landeschef des Hotel- und Gaststättenverbands. Die Politik habe seiner Branche ein Sonderopfer abverlangt, damit andere Bereiche offenbleiben können.

Tourismusminister Guido Wolf (CDU) schloss sich der Forderung nach einer „konkreten Perspektive für Ostern“ an. Es müsse den Wirten sauer aufstoßen, wenn Menschen dicht an dicht in der Sonne sitzen, zum Beispiel am Bodenseeufer, und sie gleich daneben nicht öffnen dürfen. Wolf verlangte, mindestens die Öffnung der Außengastronomie in Verbindung mit Schnelltests an Ostern in Aussicht zu stellen.