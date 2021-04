Großer Andrang auf gute Listenplätze

Stuttgart. Wolfgang Schäuble gilt als gesetzt. Der Bundestagspräsident soll die baden-württembergische CDU einmal mehr als Nummer 1 in den Bundestagswahlkampf führen. „Schäuble überstrahlt alles“, heißt es in der Parteiführung. Wenig Zweifel bestehen, dass Annette Widmann-Mauz als Bundesvorsitzende der Frauen-Union auf Platz 2 der Landesliste stehen wird. Doch dahinter beginnt das zähe Ringen um die weiteren Plätze. Aktuell sind die Umfragen so schlecht, dass viele etablierte Bundestagsabgeordnete um den Sieg im Wahlkreis bangen müssen und auf eine Absicherung über die Landesliste schielen.

Bundesverfassungsgericht muss entscheiden Die kleinen Parteien, die bisher nicht im Bundestag vertreten sind, müssen für ihre Landeslisten jeweils 2000 Unterschriften von Unterstützern sammeln. Weil das in Pandemiezeiten als schwer machbar gilt, hat die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) vor einigen Tagen per Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht eine Absenkung dieser Hürde gefordert. Wann die Richter entscheiden ist noch offen. Für die Landtagswahl hatte der Verfassungsgerichtshof eine Halbierung der Unterschriften vorgeschlagen. In Baden-Württemberg haben Grüne und FDP bereits auf Parteitagen ihre Landeslisten gewählt. Bei CDU, SPD und AfD steht es aus. pre

Die ersten fünf Namen einer Landesliste stehen bei der Bundestagswahl auf dem Stimmzettel. Die vom Erfolg verwöhnte CDU hat bisher diese Plätze als sogenannten Vorspann gesehen, als Schaufenster für prominente Kandidaten. Diese „Aushängeschilder“ liefen bei der Vergabe der Listenplätze außer Konkurrenz, weil sie sich ihr Mandat direkt im Wahlkreis sicherten. Seit die Südwest-CDU aber in der Bundesregierung keine Minister mehr stellt, hapert es zunehmend mit der Prominenz. So kam die Hinterbänklerin Nina Warken aus dem Wahlkreis Odenwald-Tauber vor vier Jahren als zweite Frau auf den Vorspann, obwohl sie gar keinen Wahlkreis hatte.

Problemzone Nordbaden

Einigkeit herrscht, dass auf den ersten fünf Plätzen der Landesliste zwei Frauen dabei sein müssen. Außerdem soll jeder der vier Bezirke vertreten sein. Südbaden und Südwürttemberg wären mit Schäuble (Offenburg) und Widmann-Mauz (Wahlkreis Tübingen) präsent. Für Platz 3 käme dann das mitglieder- und wählerstarke Nordwürttemberg zum Zuge. Favorit ist Verkehrsstaatssekretär Steffen Bilger.

Als Problemzone gilt in diesem Jahr Nordbaden, wo etliche altgediente Abgeordnete altershalber oder wie in Mannheim und Karlsruhe affärenbedingt aufhören. Weil sich niemand aufdrängt, wurde überlegt, ob Warken diesmal für Nordbaden auf die Liste kommt. Doch die muss Ende dieser Woche erst die Nominierung gewinnen. Da sie im Main-Tauber-Kreis wohnt, gehört sie ohnehin zum nordwürttembergischen Kontingent.

Angesichts der miesen Umfragewerte geht es beim Vorspann nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern knallhart um die Absicherung von Mandaten. Besonders knapp war es zum Beispiel in Stuttgart und in Freiburg, wo im Kampf um das Direktmandat jeweils nur 2,3 Prozentpunkte zwischen CDU und Grünen lagen. Als wackelig gilt aktuell sogar Tübingen, wo Widmann-Mauz 2017 mit einem Vorsprung von 16 Prozentpunkten gewann. Bilger hatte in Ludwigsburg mit 24 Punkte noch mehr Vorsprung, muss sich diesmal aber mit Grünen-Landeschefin Sandra Detzer auseinandersetzen.

Steigender Druck

Um alle Interessen zu befriedigen, sind die Strippenzieher in der Parteiführung mittlerweile auf die Idee verfallen, den Vorspann auf sieben Namen aufzublähen. Dann könnte man Andreas Jung, den Chef der 38-köpfigen Landesgruppe, prominent platzieren und auch den südwürttembergischen Bezirkschef Thomas Bareiß. Allerdings erfordert der Proporz in diesem Fall eine dritte Frau. Neben Warken kommt deshalb die erstmals für den Bundestag kandidierende Inge Grässle im Gespräch.

Für Grässle wäre das ein schönes Trostpflaster. Die renommierte Europaabgeordnete hatte 2019 ihr Mandat verloren, weil die Südwest-CDU auf die vier besten Listenplätzen nur Männer gesetzt hatte. „Das darf sich nicht wiederholen“, betont ein Präsidiumsmitglied.

Aktuell blockieren sich im Kampf um die guten Plätze die vier Bezirke gegenseitig. Noch vor Pfingsten müssen die Personalfragen geklärt sein. Denn am 21. und 22. Mai sollen die Bezirksverbände einen einvernehmlichen Vorschlag auf den Weg bringen, der dann von einer Landesdelegiertenversammlung Mitte Juni endgültig abgesegnet wird.

Immerhin scheint die Absurdität eines Siebener-Vorspanns allmählich klar zu werden. „Sinn macht es doch nur mit fünf Namen“, meint ein Bezirkschef. Das Gezerre zeigt den verblassten Glanz der Südwest-CDU in Berlin. Zu besseren Zeiten konnte man den Wählern im Schaufenster zwei Bundesminister und einen Fraktionschef präsentieren. Übrig ist nur noch Schäuble.