Große Nachfrage nach Entschädigung

Stuttgart. 150 000 Menschen haben in Baden-Württemberg inzwischen Entschädigungen beantragt, weil sie nach einer behördlichen Anordnung in Corona-Quarantäne mussten oder nach Schulschließungen ihre Kinder nicht allein lassen konnten. Im Durchschnitt wurden 950 Euro bewilligt, erklärte das Sozialministerium auf Anfrage. Die Ansprüche summieren sich damit bis Ende Mai auf fast 150 Millionen Euro. Ausbezahlt waren zum Stichtag 30. Mai allerdings erst 44,2 Millionen Euro.

AdUnit urban-intext1

Auch Eltern, die während Kita- und Schulschließungen ihre Kinder betreuen mussten, haben Anspruch auf Erstattung. © dpa

Das Infektionsschutzgesetz sieht einen Entschädigungsanspruch vor, wenn die Behörden Arbeitnehmer oder Selbstständige in Quarantäne schicken. Anspruch auf Erstattung des Verdienstausfalls haben auch Eltern, die Kinder zu Hause betreuen müssen, wenn Kita oder Schule coronabedingt geschlossen sind. Während bei Quarantäne der entgangene Lohn voll erstattet wird, gibt es für Eltern bei Schließungen zwei Drittel des Nettoeinkommens für längstens sechs Wochen.

Wer profitiert? Teilersatz für Verdienstausfälle nach behördlichen Anordnungen können Eltern bekommen, wenn pandemiebedingt die Kita oder die Schule des Kindes geschlossen wurde. Voraussetzung ist, dass mit zumutbarem Aufwand keine andere Betreuung etwa durch ältere Geschwister oder die Notbetreuung möglich war. Die Altersgrenze liegt bei zwölf Jahren. Die zweite große Gruppe sind Arbeitnehmer und Selbstständige, wenn sie aufgrund einer behördlich angeordneten Quarantäne ihrer beruflichen Tätigkeit nicht nachgehen können. Voraussetzungen sind in diesen Fällen, dass die Betroffenen nicht selbst erkrankt waren und eine Ersatztätigkeit nicht möglich war. pre

Viele Quarantäne-Betroffene

Der Löwenanteil der Anträge auf Entschädigung basiert auf behördlich angeordneten Quarantänemaßnahmen. Nur 6 900 Anträge gehen zurück auf Betreuungsverbote in Kitas oder Schulen. Ein Sprecher des Sozialministeriums wies darauf hin, dass kein Anspruch auf Erstattung des Verdienstausfalls besteht, wenn eine Notbetreuung in Anspruch genommen wurde. Kita-Betreiber hatten gemeldet, dass in manchen Gruppen die Hälfte der Kinder zur Notbetreuung gekommen waren. Gut 1000 Anträge auf Erstattung kamen laut Sozialministerium vom Land als Arbeitgeber.

Bezahlen müssen den Verdienstausfall zunächst die Arbeitgeber, die sich das Geld anschließend beim Staat zurückholen. Der Arbeitgeberverband Unternehmer BW beklagt den bürokratischen Aufwand bei der Antragstellung. „Alle sind zwar bemüht, aber es läuft nicht“, kritisierte eine Sprecherin. Für jeden Betroffenen müsse ein separater Antrag gestellt werden, für den sogar routinierte Personalexperten mindestens 30 Minuten brauchen: „Das Verfahren ist total kompliziert.“ Eine Übernahme von Daten aus den Mitarbeiterkonten sei nicht möglich. Die Bearbeitung durch die Regierungspräsidien dauere sehr lange.

AdUnit urban-intext2

Erst vor wenigen Tagen hat das Sozialministerium eine Beschleunigung der Verfahren angekündigt. Papieranträge können seither nicht mehr eingereicht werden. „Es ist uns ein großes Anliegen, dass die anspruchsberechtigten Antragstellenden auch schnellstmöglich entschädigt werden“, begründete Amtschef Uwe Lahl die Umstellung. Online-Anträge könnten nämlich wesentlich schneller bearbeitet werden. Lahl: „Die notwendigen Informationen sind dann bereits in unserem System und müssen nicht erst händisch eingepflegt werden.“

Diese Aufgabe müssen allerdings weiterhin die Firmen übernehmen. Die Hoffnung, dass es jetzt schneller geht, ist bei Unternehmer BW nicht so groß. Die Sprecherin verweist darauf, dass die Frist für die Einreichung von Anträgen jetzt von zwölf auf 24 Monate verdoppelt wurde. Die Verbandsexperten gehen davon aus, dass viele Unternehmen in der Hoffnung auf eine Vereinfachung des Verfahrens ihre Anträge noch gar nicht gestellt haben.

AdUnit urban-intext3

Davon geht offenkundig auch die Landesregierung aus. Im Haushalt für das laufende Jahr sind laut früheren Angaben des Sozialministeriums 238,8 Millionen Euro für die Entschädigungsleistungen eingeplant. Allerdings kommt die Genehmigung nur schleppend voran. Mitte April waren 25 600 Anträge mit 28 Millionen Euro Entschädigungssumme bewilligt. Sechs Wochen später war die Summe auf 44 Millionen Euro gestiegen.

AdUnit urban-intext4

Wahlweise Kinderkrankengeld

Für Eltern mit betreuungsbedürftigen Kindern gibt es neben den Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz noch weitere Hilfsangebote. Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung können 2021 pro Kind und Elternteil 30 Tage Kinderkrankengeld beantragen. Bei Alleinerziehenden erhöht sich der Anspruch auf 60 Tage. Bei mehreren Kindern können es bei ihnen maximal 130 Tage sein. Gezahlt werden 90 Prozent des Nettoverdienstes. Das Sozialministerium weist darauf hin, dass die beiden Leistungen nicht kombiniert werden dürfen. Die Eltern hätten ein Wahlrecht.