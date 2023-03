Große Beteiligung im Südwesten bei Warnstreiks im Nahverkehr

Baden-Württemberg. Die Gewerkschaft Verdi geht von mindestens 5000 Beschäftigten im Südwesten aus, die am Freitag während der Warnstreiks bei Bussen und Bahnen die Arbeit niederlegen. "Wir haben eine größere Beteiligung als in den vergangenen Jahren", sagte am Freitagvormittag Jan Bleckert, der beim Verdi-Landesbezirk Baden-Württemberg für den Nahverkehr zuständig ist.

Bleckert zufolge wird der öffentliche Personennahverkehr in allen neun Kommunen, die am Tarifvertrag öffentlicher Dienst beteiligt sind, bestreikt. Die Stimmung sei "super". In Stuttgart, Freiburg, Mannheim und Heilbronn sowie in Ulm, Esslingen, Konstanz, Baden-Baden und Karlsruhe müssen sich die Menschen am ganzen Freitag eine Alternative zum Nahverkehr überlegen.