Grab im Wald liegt im Trend

Kassel. Ein Grab mitten im Wald, naturnah, ruhig und pflegeleicht: Bestattungswälder werden als letzte Ruhestätte immer beliebter. Seit 20 Jahren gibt es das Angebot der Waldbestattung in Deutschland. Den ersten Wald dieser Art in Deutschland gründete die Darmstädter Friedwald GmbH am 7. November 2001 im Reinhardswald bei Kassel. „Ich war – im Gegensatz zu einigen Menschen in meinem juristischen Umfeld – fest überzeugt, dass die Idee Zukunft hat und zu den gesellschaftlichen Veränderungen der Zeit passt“, erinnert sich Gründerin und Geschäftsführerin Petra Bach, die von Haus aus Juristin ist.

Tatsächlich haben sich Waldbestattungen 20 Jahre später etabliert. Laut einer Studie der Verbraucherinitiative Bestattungskultur Aeternitas aus dem Jahr 2019 liegt der Wunsch nach einer Baumbestattung deutschlandweit mit 19 Prozent inzwischen auf Platz zwei der bevorzugten Bestattungsarten. Nur die pflegefreie Beisetzungsform auf einem Friedhof ist mit 21 Prozent bei den Befragten beliebter.

Waldbestattungen machten inzwischen „einen nennenswerten Anteil“ der Bestattungen aus, sagt Pressesprecher Alexander Helbach. Konkrete Zahlen lägen Aeternitas nicht vor. Der Trend nehme aber von Jahr zu Jahr spürbar zu und es würden immer mehr Bestattungswälder eröffnet. So betreibt die Friedwald GmbH aktuell zehn Standorte in Hessen. Bundesweit sind es 76. Der zweite große Anbieter in Deutschland, die Ruheforst GmbH aus Erbach im Odenwald, hat bislang 75 Standorte gegründet, darunter sieben in Hessen.

Allein im Friedwald Reinhardswald haben seit seiner Gründung laut Pressesprecherin Carola Wacker-Meister 7950 Beisetzungen stattgefunden. Mehr als 16 100 Menschen haben sich demnach für eine Stätte in dem 116 Hektar oder ungefähr 162 Fußballfelder großen Friedwald entschieden. Sie haben die Wahl zwischen einem Platz ab 490 Euro oder einem eigenen Baum ab 2490 Euro. Hinzu kommen laut Wacker-Meister jeweils die Beisetzungskosten in Höhe von derzeit 350 Euro inklusive Graböffnung und -schließung sowie biologisch abbaubarer Urne.

Einäscherung Voraussetzung

Voraussetzung für eine Waldbestattung ist eine Einäscherung. Laut einer Umfrage der RAL Gütegemeinschaft Feuerbestattungsanlagen wurden im Jahr 2019 in Deutschland ohnehin 75 Prozent der Verstorbenen eingeäschert.

Vor der Eröffnung durchlaufe jeder Standort aufwendige Genehmigungsverfahren, erklärt Wacker-Meister. „Hier wird durch die verschiedenen Behörden umfänglich geprüft, dass die Beisetzungen von Verstorbenen in biologisch abbaubaren Urnen unbedenklich für das Waldgebiet und die Umwelt sind.“ Die Asche der Verstorbenen gehe – je nach Bodenbeschaffenheit – nach etwa fünf Jahren in den Waldboden über. Bei einer monatlichen Waldführung können sich Interessenten über Kosten, Baumgrabarten, Vorsorgemöglichkeiten und Beisetzungen im Friedwald informieren.

Die Gründe für eine Waldbestattung sind vielfältig: „Während der eine die Nähe zur Natur sucht, wünscht sich die andere eine Alternative zum konfessionellen Friedhof. Ein anderer wiederum möchte seinen Angehörigen ein Grab ohne Pflegeaufwand ermöglichen“, erläutert Wacker-Meister. Denn Grabschmuck und -pflege gibt es in Bestattungswäldern nicht. Lediglich eine kleine Tafel kann am Baumstamm angebracht werden.

Auch die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten der Trauerfeier, mit oder ohne kirchlichen Beistand, Trauerredner oder Musik, seien für viele ausschlaggebend, sagt Wacker-Meister. Zwar sind in vielen Ruheforsten oder Friedwäldern Priester bereit, an der Zeremonie teilzunehmen. Die Deutsche Bischofskonferenz allerdings steht Waldbestattungen nach wie vor skeptisch gegenüber, da die Konzeption „zentrale Elemente einer humanen und christlichen Bestattungskultur vermissen“ ließe.

Mit Gehhilfe schwer zu erreichen

„Bestattungswälder sind grundsätzlich eine gute Sache“, sagt der Vorsitzende des Bestatterverbandes Hessen, Dominik Kracheletz. Das Repertoire an Bestattungsformen sei in den vergangenen 20 Jahren deutlich größer geworden.

Er gibt allerdings zu bedenken, dass die Entscheidung für eine Grabstelle mitten im Wald gut überlegt sein sollte. „Besonders für ältere und gebrechliche Angehörige kann es schwierig sein, das Grab alleine zu erreichen, vor allem, wenn sie auf eine Gehhilfe angewiesen sind.“ Inzwischen hätten auch Friedhöfe Grabstellen unter Bäumen eingerichtet, die für ältere Menschen besser erreichbar seien als die im Wald, sagt Kracheletz.

Auch die Kommunen könnte der Trend zur Waldbestattung vor Probleme stellen, befürchtet der Hessische Städte- und Gemeindebund. „Es wird auf den kommunalen Friedhöfen künftig noch mehr Überhang geben“, sagt Manuela Siedenschnur, Referentin für Friedhofsrecht.

Die Konsequenz seien weniger Einnahmen und gegebenenfalls Gebührenerhöhungen. „Wir empfehlen den Kommunen daher, auf ihren Friedhöfen mit der bereits vorhandenen Infrastruktur und Erreichbarkeit selbst entsprechende Angebote zu machen oder auszuweiten.“