Göbel bleibt Fraktionschef

Stuttgart/Empfingen. Die AfD-Landtagsfraktion hat Bernd Gögel erneut zu ihrem Fraktionsvorsitzenden gewählt. Gerade in Zeiten von Corona und knapper Finanzmittel wolle er den Oppositionskurs fortsetzen, sagte Gögel am Montag in Stuttgart. Während Grüne und CDU dieser Tage Verhandlungen für eine zweite Koalition führen, bezeichnete Gögel das grün-schwarze Bündnis als „Grün-Grüngrau“.

Gögel hatte den Posten des Fraktionschefs seit 2017 inne und war als Spitzenkandidat der Partei in den Landtagswahlkampf gezogen. Der Abgeordnete für den Wahlkreis Enz soll das Amt nach Angaben der AfD für ein Jahr übernehmen. Danach soll erneut über die Personalie abgestimmt werden. Der 66-Jährige hatte sich Fraktionsangaben zufolge bei einer Klausur in Empfingen (Landkreis Freudenstadt) „deutlich“ gegen den bisherigen Fraktionsvize Emil Sänze durchgesetzt. lsw