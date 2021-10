Gleich zwei Nachfolger für Wissler

Wiesbaden. Nach dem Wechsel von Parteichefin Janine Wissler in den Bundestag hat die hessische Linke eine Doppelspitze für ihre Nachfolge im Vorsitz der Landtagsfraktion bestimmt. Einstimmig wählten die Abgeordneten der Partei am Mittwoch die Bildungspolitikerin Elisabeth Kula und den Haushaltspolitiker Jan Schalauske zu neuen Fraktionschefs. Als Parlamentarischer Geschäftsführer wurde Torsten Felstehausen ebenfalls mit allen abgegebenen Stimmen im Amt bestätigt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Linke im Wiesbadener Landtag von einer Doppelspitze geführt wird. Schon von 2009 bis 2017 hatte Wissler selbst gemeinsam mit Willy von Ooyen den Fraktionsvorsitz inne. Nach dessen Mandatsverzicht führte sie dann alleine die Abgeordnetenriege der Linkspartei. Ihre beiden Nachfolger Kula und Schalauske freuen sich nach eigenen Angaben über ihre neue Aufgabe und wollen sie auch trotz des Debakels der Linken bei der Bundestagswahl am vorletzten Sonntag mit Optimismus angehen. Bundesweit war die Linke mit 4,9 Prozent nur dank dreier Direktmandate in Ostdeutschland wieder ins Parlament eingezogen. In Hessen lag ihr Ergebnis mit 4,3 Prozent noch darunter.

Die neue Linke-Doppelspitze: Jan Schalauske und Elisabeth Kula. © dpa

Kein Wunder, dass die neuen Fraktionschefs von einem katastrophalen Resultat sprechen und folglich jetzt in erster Linie versuchen wollen, den Trend wieder umzukehren. Das wird ohne die eloquente und als fähige Debattenrednerin auch über die Parteigrenzen hinweg geschätzte Wissler im Landtag sicher nicht einfacher werden. Ihr galt denn auch der erste Dank von Kula und Schalauske, der von einer „großartigen Arbeit“ ihrer jetzt nach Berlin gehenden Vorgängerin sprach. Vor allem wollen sie jetzt nach eigenen Angaben wieder mehr hinaus zu den Menschen gehen. Vor allem Beschäftigte in prekären Verhältnissen, Opfer von Wohnungsnot und Armut sowie Kämpfer gegen Autobahnbau und Abschiebungen wollen sie davon überzeugen, dass ihre Anliegen bei der Linken am besten aufgehoben sind.

Mitglied in einer Metal-Band

Der 40 Jahre alte Schalauske, der bisher stellvertretender Fraktionschef war, zeigte sich überzeugt, dass die schwarz-grüne Landesregierung eine „starke Linke“ als Gegengewicht brauche. Gerade die Grünen wollen sie vorführen, da sie im Pakt mit der CDU immer mehr von ihren Wahlversprechen abrückten. Schalauske ist zugleich Landesvorsitzender der Linken in Hessen, wird es aber wohl nicht mehr allzu lange bleiben, weil so ein Amt in der Partei nicht länger als acht Jahre in einer Hand bleiben soll und er davon schon sieben auf dem Buckel hat.

Er und Kula kennen sich schon seit gemeinsamen Jahren in der Marburger Stadtverordnetenversammlung, doch die 31-jährige Kula ist inzwischen nach Wiesbaden gezogen. Beide sind studierte Politikwissenschaftler. Privat spielt Kula übrigens in einer Metal-Band.