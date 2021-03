Wiesbaden. Zwei Monate nach Verurteilung des Rechtsextremisten Stephan E. zu lebenslanger Haft hat jetzt auch die politische Aufarbeitung des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke begonnen. Der dazu eingesetzte Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags nahm am Mittwoch in Wiesbaden mit der ersten öffentlichen Sitzung seine aktive Arbeit auf. Er soll vor allem aufklären, ob es Fehler und Versäumnisse der Sicherheitsbehörden gab, ohne die die Tat hätte verhindert werden können. Vor allem geht es um die Frage, wie E. und sein in dem Prozess mitangeklagter Gesinnungsfreund Markus H. als angeblich „abgekühlte“ Rechtsextremisten vom Radar des hessischen Verfassungsschutzes verschwinden konnten.

In seiner ersten öffentlichen Sitzung hörte der Ausschuss drei Sachverständige zur rechtsextremen Szene in Nordhessen an, der die beiden entstammen. Bis das Gremium die ersten Zeugen vernimmt, wird es dagegen dauern. Noch sind die Ausschussmitglieder damit beschäftigt, die 1600 Aktenordner und 30 DVDs zu sichten, die das Frankfurter Oberlandesgericht erst nach Abschluss der Beweisaufnahme im Prozess um den Mord an Lübcke Ende Dezember zur Verfügung gestellt hat. Wegen der späten Überlassung der Ermittlungsakten konnte sich der Ausschuss in elf internen Sitzungen bislang vorwiegend nur mit der Organisation seiner Arbeit befassen und erst gestern seine eigentliche Aufklärungsarbeit in Angriff nehmen.

Kein Paralleluniversum

Ausschuss-Vize Hermann Schaus von der Linkspartei. © dpa

Immerhin brachten die Berichte der Sachverständigen den Landtagsparteien aber schon erste Erkenntnisgewinne. „Stephan E. war niemals wirklich abgekühlt“, schloss etwa der FDP-Abgeordnete Stephan Müller daraus. Der Kasseler Journalist und Rechtsextremismus-Experte Joachim Tornau hatte zuvor über die im harten Kern aus rund 100 Personen bestehende Szene der Neonazis und Rechtsradikalen in Nordhessen berichtet, in der Ernst und Markus H. über viele Jahre hinweg aktiv waren – mal mit und mal ohne Verfassungsschutzakten.

Kirsten Neumann von der mobilen Beratungsstelle gegen Rassismus und Rechtsextremismus in Hessen stellte infrage, ob es überhaupt „abgekühlte“ Rechtsextremisten gibt. Die Aktivisten zögen sich immer mal wieder aus privaten Gründen oder auch strategischem Kalkül zurück, um nach einer Weile wieder voll einzusteigen, sagte sie.

Stephan E. hat selbst in dem Prozess zugegeben, dass er den nordhessischen Regierungspräsidenten und ehemaligen CDU-Landtagsabgeordneten Lübcke hasste, weil er in einer Bürgerversammlung engagiert die Aufnahme von Flüchtlingen in der Region vertrat. Das Gericht sah es schließlich als erwiesen an, dass der Rechtsextremist im Juni 2019 nachts Lübcke auf dessen Terrasse erschossen hat, und verurteilte ihn als Alleintäter zu lebenslanger Haft mit besonders schwerer Schuld, was eine vorzeitige Freilassung nach 15 Jahren so gut wie ausschließt.

Den mitangeklagten Markus H. sprach der Strafsenat dagegen vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord frei und verhängte gegen ihn nur eine Bewährungsstrafe wegen Verstoß gegen das Waffengesetz. Ernsts letzter Tatversion, Markus H. habe den Mord mitgeplant und sei auch am Tatort dabei gewesen, schenkten die Richter keinen Glauben.

Kritik an Polizeiarbeit

Die Namen der beiden Extremisten waren bereits im NSU-Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags in der vorigen Wahlperiode gefallen. War dieser noch sehr streitgeprägt, sind die Parteien bei dem neuen Ausschuss zum Mordfall Lübcke sichtbar um Gemeinsamkeit bemüht. Seiner von den Oppositionsparteien SPD, FDP und Linke beantragten Einsetzung stimmte der Landtag schließlich einstimmig zu. Den Ausschussvorsitz übernahm mit Christian Heinz ein CDU-Politiker, der wegen seiner sachlichen Art auch von den anderen Parteien geschätzt wird.

Parteienstreit spielte bei der ersten öffentlichen Sitzung kaum eine Rolle. Interesse fand eher die Aussage von Experte Tornau, die rechte Szene in Nordhessen sei personell über Jahre stabil und lebe keineswegs in einem Paralleluniversum, viele hätten bürgerliche Existenzen und seien gesellschaftlich gut integriert. Tornau kritisierte die Arbeit der Polizei. Sie habe viele technische Spezialisten, sei aber auffällig schwach auf der Brust, wenn es um extreme Rechte gehe. Ein wenig mehr professioneller Sachverstand könne der Polizei Hessen nicht schaden, so Tornaus Eindruck.