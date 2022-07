Gestohlene Artefakte gehen aus Baden-Württemberg zurück nach Peru

Südwest. Südamerikanische Artefakte untergegangener Völker, die vor rund 50 Jahren illegal ausgegraben und nach Baden-Württemberg gebracht wurden, werden nun an den peruanischen Staat als rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Wie das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg mitteilt, erhielt die Behörde im Oktober 2020 über Interpol Lima und das Bundeskriminalamt einen Hinweis, dass bei einer Auktion in Stuttgart Tongefäße zum Verkauf angeboten würden, die nicht rechtmäßig aus Peru ausgeführt worden waren.

Die Ermittlungen des LKA ergaben demnach, dass an dreien der Terracotten der peruanische Staat einen Eigentumsanspruch hat, weil es sich um wichtige Kulturgüter des peruanischen Volkes handelt. Die Stücke befinden sich demnach seit über 50 Jahren in Deutschland. Der damalige Besitzer, der die Antiken aus Peru eingeführt hatte, war aber bereits verstorben, Papiere und Belege existierten nicht mehr oder waren nie existent. Die Tochter, die die Sammlung geerbt hatte, wollte sie wegen fehlenden Interesses über ein Auktionshaus in Stuttgart verkaufen.

Nach Angaben des LKA gelang es den Kunstermittlern, die Besitzerin davon zu überzeugen, auf einen Verkauf der antiken Gefäße zu verzichten, da die Ermittlungen darauf hindeuteten, dass die Gegenstände illegal ausgegraben wurden - und bei Wissen um die illegale Herkunft der Kulturschätze ist das Anbieten zum Verkauf strafbar.

Die gestohlenen Werke können nun – rund 50 Jahre nach ihrem Abhandenkommen – wieder an ihren rechtmäßigen Eigentümer, den Peruanischen Staat zurückgegeben werden. An diesem Freitag (22. Juli) sollen die Gefäße in Berlin von Irmgard Maria Fellner, der stellvertretenden Leiterin der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes, an den peruanischen Botschafter Elmer Schialer übergeben werden.