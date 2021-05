Gestärkte Grüne und zufriedene FDP

Frankfurt. Nach einem neuen Namen statt der eher sperrigen Bezeichnung „Ampel plus“ sucht die künftige Frankfurter Koalition nach eigenen Angaben noch. Ansonsten hat sich das Bündnis aus Grünen, SPD, FDP und der Europapartei Volt in Hessens größter Stadt aber über ein Sachprogramm und schließlich auch doch noch über die Ressortverteilung im Rathaus geeinigt. Stolze 223 Seiten umfasst der Koalitionsvertrag, den die Beteiligten am Freitag der Öffentlichkeit vorstellten.

Sowohl inhaltlich als auch personell gehen die Grünen deutlich gestärkt daraus hervor. Fünf statt bisher zwei hauptamtliche Dezernenten, darunter die Position des (zweiten) Bürgermeisters, besetzen sie künftig. Die SPD stellt drei, die FDP zwei und Volt einen Ressortchef.

Doch damit die Koalitionsarithmetik aufgeht, muss die Zahl der hauptamtlichen Stadträte um einen auf elf erweitert werden, was prompt den Protest des hessischen Bunds der Steuerzahler hervorrief. Doch die FDP beharrte darauf, zwei Ressorts zu besetzen, da sie ja mit 7,6 Prozent bei der Kommunalwahl im März mehr als doppelt so viele Stimmen errang als die mit einem Dezernentenposten bedachten Newcomer von Volt. Letztere erhalten das Ressort Digitales und Europa, die FDP Wirtschaft sowie Recht und Sicherheit. Die Grünen sind künftig nicht mehr nur für die Dezernate Gesundheit und Umwelt, sondern zusätzlich für Integration, Verkehr und die Stadtkämmerei zuständig. Die SPD behält Planung, Kultur und Bildung, muss aber den Verkehr an die Grünen abgeben, die bei der Wahl mit 24,6 Prozent erstmals stärkste Partei in Frankfurt wurden.

Fortsetzung kam nicht infrage

Damit verdrängten sie die CDU mit nur noch 21,9 Prozent auf den zweiten Platz. Die muss dafür bitter bezahlen, denn drei ihrer vier Dezernenten sollen von der neuen Koalition nunmehr noch vor der Sommerpause abgewählt werden: Bürgermeister und Stadtkämmerer Uwe Becker, Baudezernent und CDU-Kreisvorsitzender Jan Schneider sowie die langjährige Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld. Und der vierte CDU-Stadtrat Markus Frank (Wirtschaft, Sicherheit und Sport) entgeht der Abwahl nur, weil seine Amtszeit ohnehin schon abgelaufen ist und er bis zur Wahl eines Nachfolgers noch kommissarisch weiter Dienst tut. Damit geht die schwarz-grüne Liaison im Frankfurter Römer nach fast zwei Jahrzehnten zu Ende, auch wenn beide Parteien seit 2016 allein ohnehin keine Mehrheit mehr hatten und seitdem die SPD als dritten Partner mit aufnehmen mussten.

Dieses Dreierbündnis war allerdings am Ende dermaßen zerstritten, dass eine – rechnerisch auch mögliche – Fortsetzung nicht mehr ernsthaft in Frage kam. Zudem haben sich bei den jetzt in Frankfurt tonangebenden Grünen die Gewichte durch viele Neumitglieder nach links verschoben, so dass es dafür auch innerparteilich keine Mehrheit mehr gegeben hätte. So hatte eine Kreismitgliederversammlung vor der Kommunalwahl nicht nur die Kandidatenliste ziemlich durcheinandergewirbelt, sondern war auch vom Wohnprojekt „Günthersburghöfe“ abgerückt. Das neue Quartier soll nach dem neuen Koalitionsvertrag wie dabei beschlossen nur noch auf bereits versiegelten Flächen gebaut werden. Wie auch immer – die bevorstehende Abwahl ihrer Stadträte hat Verbitterung bei der Frankfurter CDU ausgelöst, die den Grünen immer ein loyaler Partner war. Und auch in der Landespartei, die allerdings weiter stabil mit den Grünen zusammen regiert, hält sich natürlich die Begeisterung in Grenzen.

Vom Klimaschutz her gedacht

Ihren Frankfurter Vertrag haben die neuen Koalitionäre euphorisch „Ein neues Frankfurt gestalten“ überschrieben. Von einem Aufbruch sprechen immerhin sowohl die Grünen als auch die FDP, deren Kreisvorsitzender Torsten Lieb betont, seine Partei übernehme nach der vorausgegangenen „Koalition des Stillstands“ gerne Verantwortung in der Stadt. Die Grünen sind erst recht zufrieden: Bis 2030 soll Frankfurt klimaneutral werden, alle Planungen würden vom Klimaschutz her gedacht, zudem wird Frankfurt „sicherer Hafen“ für Flüchtlinge. Und die kürzlich aufgehobene Sperrung des nördlichen Mainufers für den Autoverkehr kehrt zurück, aber erst im Rahmen eines Gesamtverkehrskonzepts. Der Frankfurter SPD-Chef Mike Josef deutet an, sein eigentlich für die Dezernatsverteilung zuständiger Parteifreund Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) trage die neue Koalition mit.

