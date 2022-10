Gericht weist Klagen zurück

Wiesbaden. In dem Verfahren um die hessische Heimatumlage hat der Staatsgerichtshof die Klagen von Kommunen zurückgewiesen. Die Regelungen griffen zwar in das kommunale Selbstverwaltungsrecht ein, allerdings im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, sagte die Vizepräsidentin am Staatsgerichtshof, Ute Sacksofsky, am Mittwoch in Wiesbaden. Die Gemeinde Biebergemünd sowie die Städte Büdingen, Schwalbach am Taunus, Stadtallendorf und Frankfurt hatten sich durch das hessische Gesetz über das Programm „Starke Heimat Hessen“ in ihrem Recht auf kommunale Selbstverwaltung verletzt gesehen.

Die Heimatumlage gibt es in Hessen seit dem Jahr 2020. Sie dient zur Finanzierung des Programms „Starke Heimat Hessen“. Mit dem Programm stehen den Kommunen über den kommunalen Finanzausgleich rund 300 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr zur Verfügung. Die Kommunen hatten gefordert, dass ihnen diese Mittel ohne jede Zweckbindung zustehen. Die Mittel aus der Heimatumlage sind jedoch zweckgebunden und werden etwa zur Stärkung der Kinderbetreuung und für Verwaltungskräfte an Schulen sowie für die Digitalisierung und die Krankenhäuser eingesetzt. lhe