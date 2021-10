Genauestens aufklären

Die Bilder sind verstörend. Ein Mann liegt am Boden, festgehalten von vier Polizeibeamten. Man hört ihn wimmern und weinen und sieht, wie ein Polizeibeamter auf seinen Kopf eindrischt. Die Aufregung im Internet ist groß, das Video ist auf diversen Kanälen international zigmal geteilt worden. Die Rede ist von Polizeigewalt, womöglich mit ausländerfeindlichem Hintergrund: Der am Boden Liegende ist Portugiese. Schnell denkt man an George Floyd, den 2020 in den USA von einem Polizisten getöteten Afroamerikaner. Aber Pforzheim ist nicht Minneapolis.

Der Film ist kein über mehrminütiges Beweisdokument wie bei Floyd. Das Video vom Wochenende besteht aus insgesamt gerade einmal 32 Sekunden kurzen Schnipseln. Was davor geschah und dazwischen – man weiß es nicht. Haben die Polizisten versucht, den Mann zu beruhigen? Wie? Warum haben sie zugeschlagen und warum so oft? Diese Fragen müssen geklärt werden. Vorschnelle Verurteilungen sind genauso unangebracht wie verfrühte Solidaritätsadressen.

Dass die Polizei den Vorfall intern überprüft und ermitteln will, was genau passiert ist, das ist richtig. Gut ist, dass die Pforzheimer nun doch die Finger davon lassen und ihre Stuttgarter Kollegen ermitteln. Das sollte in solchen Fällen der Standard sein, wenn Polizisten als Vertreter der Staatsgewalt sich mit Gewaltvorwürfen jeder Art konfrontiert sehen. Sonst setzt man sich einem weiteren Vorwurf aus: dem der Befangenheit.