Geld für Gedenkstätte

Hadamar. Das Land Hessen unterstützt die Neukonzeption der Gedenkstätte Hadamar mit vier Millionen Euro bis zum Jahr 2025. Wie der CDU-Abgeordnete Tobias Utter am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden sagte, beteiligt sich der Bund mit weiteren rund fünf Millionen Euro für die Jahre 2021 und 2022 sowie der Landeswohlfahrtsverband mit rund vier Millionen Euro. Mit der Neukonzeption würden auch neue digitale Angebote geschaffen, die besonders Jugendlichen den Zugang erleichtern sollen, sich mit den Verbrechen der Nationalsozialisten auseinanderzusetzen. In Hadamar wurden unter anderem zwischen Januar 1941 und August 1941 mehr als 10 000 Menschen mit Behinderungen und Kranke getötet. lhe

