Wiesbaden. Um das Ehrenamt in Hessen digitaler zu machen, sind im Jahr 2020 rund eine Million Euro vom Land an 109 Vereine und Institutionen geflossen. Das geht aus einer Antwort des Digitalministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Landtagsfraktion in Wiesbaden hervor. Die Mittel stammen aus dem Förderprogramm „Ehrenamt digitalisiert“ und dem Corona-Sondervermögen der Landesregierung.

Das Geld floss unter anderem in die Digitalisierung der Mitgliederverwaltung eines Turn- und Sportvereins, wurde für Online-Gruppen und Vorstandsarbeit benötigt sowie für digitale Schulungen zum Kleingartenwesen.

Budget erschöpft

Schon das Antragsverfahren habe gezeigt, dass eine große Nachfrage besteht, die Vereinsarbeit durch neue digitale Techniken zu erleichtern, erklärte das Ministerium. Von insgesamt 392 Anträgen hätten 283 abgelehnt werden müssen. Vorrangiger Grund dafür war den Angaben zufolge, dass das Budget des Förderprogramms erschöpft war. lhe