Gefüllte Pisten, leere Betten

Feldberg. Für Trixi Laber ist alles wieder im Lot. Die 54-Jährige steht in ihrem kleinen Laden für Wintersportwaren unweit der Talstation am Seebuck, der längsten Abfahrt am Feldberg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Die Menschen kaufen ein, leihen sich Ski, buchen Skikurse. „Ich bin so happy“, sagt Laber. Vor Weihnachten habe sie „Panik gehabt“, dass es wieder einen Lockdown gebe. Doch jetzt läuft das Geschäft. An manchen Tagen seien fast alle 600 Paar Leihskier weg. „Wir haben Umsätze wie vor Corona“, sagt sie erleichtert. Mehr als 70 000 Euro hatte sie in der vergangenen Saison an Krediten aufnehmen müssen, um die liegen gebliebene Ware zu finanzieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Abstand wahren und den Winter genießen: Beim Liftverbund herrscht Zufriedenheit. © Patrick Seeger/dpa

Es ist eine Ironie des Schicksals: Ausgerechnet der letztjährige Winter, in dem wegen Corona die Lifte stillstanden und die Urlaubshotels bis Ende Mai keine Gäste aufnehmen durften, war der schneereichste der vergangenen zehn Jahre. Tatenlos musste die gesamte Branche zusehen, wie die Hoffnungen auf eine gute Saison dahinschmolzen. Insofern ist der Verlauf des diesjährigen Winters ein einziges Glück. Schon im Dezember konnten viele Lifte in Betrieb gehen, nur die Weihnachtsferien waren verregnet.

Schnee gibt es genug

Am Feldberg musste wegen Sturms lediglich einen Tag lang ausgesetzt werden. Aber auch in tieferen Lagen lief das Geschäft. „Wir hatten schon mehr als 50 Betriebstage“, sagt Andrea Brender, die mit ihrem Bruder mehrere Lifte in Todtnauberg (Kreis Lörrach) betreibt. Im Januar sei es traditionell ein wenig ruhiger, ehe die Saison im Februar in ihre beste Phase trete. Dann sind in Frankreich, Belgien, der Schweiz und vielen Bundesländern Winterferien. Die Schneeverhältnisse seien gut, selbst auf 700 Metern gebe es noch 15 Zentimeter, sagt Herbert Kreuz, von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG).

Auch Klaus-Günther Wiesler freut sich über den Schnee, wenngleich der Wirt des gleichnamigen Seehotels am Titisee deshalb jetzt im Krankenhaus liegt. Beim Schneeschippen sei er dumm gestürzt, sagt der 61-Jährige. Immerhin kann er sich so von aufreibenden Wochen erholen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kurz vor Weihnachten sei ein Großteil der Buchungen storniert worden. Vor allem ausländische Gäste blieben fern. Glücklicherweise habe man dies durch kurzfristige Buchungen aus Baden-Württemberg kompensieren können. Für Januar habe er dann aber erneut für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet, wobei es im Endeffekt in seinem Betrieb dann doch nicht nötig gewesen sei. Von einem guten Geschäft, wie es im Winter üblich sei, sei man aber noch meilenweit entfernt. Als Wirtesprecher hat er den Überblick. „Hier gibt es Betriebe, die haben eine Auslastung von 20 Prozent.“ Je weiter man vom Feldberg entfernt sei, desto desolater sei die Lage.

Bürgermeister ist der Buhmann

Nicht nur Corona, auch die veränderte Politik am höchsten Berg des Landes bereitet vielen Gastgeberinnen und Gastgebern Sorgen. Für sie ist Johannes Albrecht der Buhmann. Egoismus wird ihm vorgeworfen. Der parteilose Bürgermeister von Feldberg, 2019 als Nachfolger des verstorbenen Stefan Wirbser (CDU) ins Amt gekommen, hat es sich zum Ziel gesetzt, den Feldberg als ganzjährige Touristenattraktion für die Region zu sichern und nachhaltig weiterzuentwickeln, wie er sagt.

Die Rekordsaison 2019/20, als der Feldberg zur einzigen Schneeinsel nördlich der Alpen avancierte und sich täglich bis zu 8000 Skifahrer am Seebuck tummelten, hat er nicht nur positiv in Erinnerung. Jedes Wochenende kam der Berg wegen Staus und zugeparkter Straßen im Radio. Albrecht führte im Parkhaus und auf den Parkplätzen Gebühren ein – Tagestarif: 10 Euro – und stieg mit dem Liftverbund aus der 2010 eingeführten gemeinsamen Gästekarte der Hochschwarzwald Tourismus GmbH aus.

Bis dahin war die Liftbenutzung für Inhaber der Hochschwarzwald-Card kostenlos gewesen. Jetzt kostet die Tageskarte in der Hauptsaison 42 Euro. Die HTG brachte dies schwer unter Druck. Zwar habe man die Umlage pro Gast von 5,50 Euro auf etwa 2,50 Euro gesenkt, dennoch seien von den 500 Gastgeberinnen und Gastgebern, die die Karte kostenlos an ihre Gäste ausgegeben hätten, rund 100 ausgestiegen, räumt der HTG-Sprecher Kreuz ein.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Leute sind viel entspannter“

Albrechts Rechnung scheint hingegen aufzugehen. Obwohl in dieser Saison selten mehr als 3000 Skifahrerinnen und Skifahrer am Feldberg gezählt worden seien, steuere der Liftverbund „auf sein finanziell bestes Ergebnis der letzten zehn Jahre zu“, sagt er. Statt Ärger über zugeparkte Straßen und Staumeldungen im Verkehrsfunk sehe er lauter „glückliche Gesichter“. Das ist auch Trixi Laber aufgefallen. „Die Leute sind viel entspannter, auch in den Hochbetriebszeiten.“ Viele Wirtinnen und Wirte sind hingegen sauer. „Das ist einfach schade“, sagt Wiesler und hofft auf neue Verhandlungen. „Es geht gerade gewaltig hin und her.“