Gefährliches Hobby: Chöre in der Pandemie

Bad Homburg. Mittlerweile sind sie schon wieder gut in Form, die Sängerinnen und Sänger des über 100 Jahre alten Bach-Chors in Bad Homburg. „Ich hatte schon Probleme, wieder reinzukommen“, blickt der Sänger Konrad Watteroth auf den vergangenen Sommer zurück, als endlich wieder geprobt werden durfte. Weil beim Singen noch mehr Aerosole verteilt werden als beim Sprechen, war es zum „gefährlichsten Hobby der Welt“ geworden, wie die Chorleiterin Susanne Rohn mit einem kleinen Augenzwinkern betont.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Chorproben und -konzerte waren in der Corona-Pandemie über ein halbes Jahr lang verboten gewesen, im Sommer durften sich die Sänger immerhin im Freien treffen – der Bach-Chor probte unter anderem im Garten der Leiterin und bekam sogar wieder Applaus zu hören, und zwar von Passanten. „Stellen Sie sich einen Sportler vor, der Monate keinen Sport machen darf“, verdeutlicht die Chorsängerin Myriam Jabaly, wie sehr ihr das Singverbot zugesetzt hatte.

Hoffen auf die Konzerte

Coronabedingt probt der aus 140 Sängern bestehende Bach-Chor derzeit in mehreren Gruppen, für die Leiterin Rohn bedeutet das Chorprobe an fast jedem Abend in der Woche. Unter anderem stehen Stücke für die beliebten Konzerte in der Advents- und Weihnachtszeit an. „Komm, Jesu, komm! Mein Leib ist müde...“ singen bei der Montagsprobe die 30 Frauen und Männer in dem Übungsraum der Erlöserkirche ein Lied des Komponisten Johann Schelle, Rohn begleitet sie dazu am Klavier.

Noch ist angesichts der derzeit stark steigenden Coronazahlen unklar, ob die Konzerte wirklich stattfinden werden. „Ich halte die Luft an...“, sagt Rohn. Vergangenes Jahr war im Herbst endgültig Schluss mit Proben gewesen, mit einem Podcast hatte die engagierte Chorleiterin dann in den kommenden Monaten versucht, ihre frustrierten Sänger bei Laune zu halten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Damit war sie keine Ausnahme. Laut Michaela Klein vom Hessischen Sängerbund in Oberursel haben viele Chöre versucht, aktiv zu bleiben. „Es gab zum Beispiel Onlineproben, oder es wurden Lieder aufgenommen und in den sozialen Medien veröffentlicht“, erzählt sie. Die Onlineproben hätten sogar einen zusätzlichen positiven Effekt gehabt. Bei manch einem der Sänger sang zu Hause nämlich auch die ganze Familie mit und wurde nach dem Ende des Lockdowns Mitglied des Chors.

Es gab jedoch auch einige Sänger, die aus dem Chor austraten, aber nicht mehr als üblich. Allerdings warfen laut Sängerbund auffällig viele Chorleiter das Handtuch. Zudem machten manch einem der Chöre finanzielle Probleme zu schaffen, schließlich fielen auch die Einkünfte aus diversen Konzerten weg.

Derzeit empfiehlt der Hessische Sängerbund für die Proben die 2G-Regel (geimpft oder genesen) plus Coronatest für jeden Sänger oder alternativ die 3G-Regelung (geimpft, genesen oder getestet). „Eine Selbsttestung, auch für Geimpfte, vor der Probe ist empfehlenswert, bietet zwar immer noch keine 100-prozentige Sicherheit, hilft aber vielleicht bei der Entscheidung, ob man an einer Chorprobe teilnehmen möchte“, heißt es auf der Homepage des Sängerbunds.

Gute Laune beim Treffen

Die Entscheidung trifft letztlich jeder Chor für sich. „Von vielen Chören hören wir, dass alle Mitglieder geimpft sind. Doch es gibt auch immer wieder mal Probleme mit Ungeimpften – schließlich geht es ja darum, die Sänger zu schützen“, erklärt Klein.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im Bach-Chor gilt die 2G-Regelung plus Test, die Stühle der Sänger stehen zudem im geforderten Mindestabstand. Doch auch ein drittes „G“ ist bei den Sängern offensichtlich: gute Laune. Es wird viel gelacht, schon alleine die Aufwärmübungen wie das Singen von „Simsamsimsamsimsamsim“ oder „rimrumrimrumrimrum“ erhellen die Stimmung. Und die positive Wirkung des Singens ist ohnehin schon längst belegt.