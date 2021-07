Gefährdete erhalten Unterstützung

Wiesbaden. Besonders gefährdete Menschen erhalten in Hessen künftig finanzielle Unterstützung vom Land, wenn sie Schutzmaßnahmen in ihrer Wohnung einbauen lassen. Das Innenministerium hat dazu einen Hilfsfonds eingerichtet. „Es liegt im besonderen Interesse des Landes Hessen, dass Privatpersonen, die zum Opfer werden, weil sie zum Beispiel laut ihre Meinung sagen oder einfach ihren Job machen, auch Unterstützung vom Staat erhalten können“, begründete Innenminister Peter Beuth (CDU) den Schritt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bezahlt werden technische Sicherheitsmaßnahmen – wenn sie die Polizei im jeweiligen Fall zuvor empfohlen hat. In erster Linie richtet sich das Angebot an Privatpersonen. In Ausnahmefällen sollen aber auch politische Mandatsträger oder Bedienstete von Behörden Geld für entsprechende Umbauten in ihrem Haus bekommen. Normalerweise müssen solche Maßnahmen aus eigener Tasche bezahlt werden. lhe