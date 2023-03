Geduld gefragt: Keine Busse und Bahnen wegen Warnstreiks in der Region

Rhein-Neckar. Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat mit Betriebsbeginn der RNV um 3 Uhr begonnen. Weder Busse noch Straßenbahnen sollen heute durch Mannheim fahren, wie auch die RNV selbst im Vorfeld bekräftigt hatte. Nicht betroffen sind die weiteren Transportunternehmen im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). Das gilt auch für die S-Bahn Rhein-Neckar.

Hintergrund des Protests ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass in den betroffenen Städten am Freitag kein ÖPNV fährt. Ähnliche Aufrufe gibt es in fünf weiteren Bundesländern.

Die Arbeitgeber hatten bei den bundesweiten Verhandlungen in Potsdam in der zweiten Runde vergangene Woche zwar ein Angebot vorgelegt. Die Gewerkschaften wiesen es aber umgehend zurück. Das Angebot umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite hatte die Forderungen als "nicht leistbar" abgelehnt. (mit dpa)