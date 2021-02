Hanau. Zum Jahrestag des rassistisch motivierten Anschlags mit neun Toten ist am 19. Februar eine Gedenkveranstaltung in Hanau geplant. Neben dem Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) werde daran auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) teilnehmen, sagte Regierungssprecher Michael Bußer der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) sei angefragt. Einzelheiten dazu sowie zum Ablauf der Veranstaltung wurden zunächst nicht bekannt.

Ein Jahr nach dem Anschlag in Hanau soll an die Opfer erinnert werden. © dpa

Am 19. Februar vergangenen Jahres hatte der 43-jährige Deutsche Tobias R. neun Menschen mit ausländischen Wurzeln in Hanau erschossen, bevor er vermutlich seine Mutter und schließlich sich selbst tötete. Die Tat löste bundesweit Entsetzen aus. Zuvor hatte der Mann Pamphlete und Videos mit Verschwörungstheorien und rassistischen Ansichten im Internet veröffentlicht.

Die „Initiative 19. Februar Hanau“ hat zu dem bevorstehenden Jahrestag ihre Forderungen nach politischen Konsequenzen aus der Tat erneuert. „Rassismus, egal in welcher Form, darf nicht mehr geduldet, verharmlost oder ignoriert werden“, heißt es auf der Homepage der Initiative. Da man wegen der Corona-Pandemie nicht mit allen zusammenkommen könne, so wie es gebraucht werde und wünschenswert wäre, rief die Initiative für den 19. Februar auch in anderen Städten zu Kundgebungen, Demonstrationen und Gedenkaktionen auf. lhe