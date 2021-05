Gastronomie darf langsam wieder öffnen

Stuttgart. Die Gastronomie im Südwesten läuft nach sieben Monaten Corona-Zwangspause langsam wieder an. Das Sozialministerium hat eine Corona-Verordnung verkündet, die unter bestimmten Bedingungen die Bewirtung von Gästen zulässt. „Das ist eine Supernachricht, wir brauchen aber dringend die Spielregeln“, sagte Tobias Zwiener vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Stuttgart. Zunächst sollen Cafés, Restaurants und Hotels nur in Regionen öffnen dürfen, deren Sieben-Tage-Inzidenz bei stabil unter 100 liegt. Die Gesundheitsämter können dann am Freitag feststellen, ob diese Marke an fünf Tagen hintereinander unterschritten wurde. Wenn sie grünes Licht geben, können die Gastronomen an diesem Samstag an den Start gehen.

AdUnit urban-intext1

Auch Innenräume erlaubt

In Frage kommen Heidelberg mit einem aktuellen Wert von 65,6, die Kreise Emmendingen (52,9), Breisgau-Hochschwarzwald (55,8), Main-Tauber (49,8), Lörrach (83,5) sowie Freiburg (89,1). Gäste müssen laut Dehoga einen Schnelltest oder den Nachweis einer mindestens zwei Wochen zurückliegenden vollen Impfung oder einer Genesung mitbringen.

Könnten bald wieder gut besucht sein: Biergärten im Südwesten. © dpa

Es gibt nach Worten Zwieners das Signal aus dem Ministerium, dass sowohl Außen- als auch Innenbewirtung ermöglicht werden – das wäre in Deutschland derzeit einzigartig. Die Regelung mache Sinn, weil nicht alle Gastronomen über Außenflächen verfügten, bei regnerischem Wetter ein Wechsel in Innenräume erlaubt sein müsse und die Umsätze der Außen-Bewirtung bei kühlerem Wetter draußen geringer seien, sagte der Geschäftsführer für Grundsatzfragen des Dehoga. lsw