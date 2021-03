Frankfurt/Darmstadt. Immer mehr Radfahrer, die mit immer schwereren und schnelleren Rädern unterwegs sind – was den einen freut, sorgt bei anderen für Verunsicherung. Der Fußgängerverband Fuss e.V. verzeichnet einen Anstieg an neuen Mitgliedern, darunter auch Menschen, die den Zuwachs an Radverkehr nicht durchweg positiv sehen, zumindest nicht an den Stellen, wo er auf Kosten der Fußgänger geht. Ein Dorn im Auge sind ihnen zudem auf Bürgersteigen abgestellte Autos oder E-Scooter. In Hessen ist der Verband in mehreren Städten präsent, etwa in Limburg, Darmstadt und Frankfurt/Offenbach.

Im letzteren Gebiet engagieren sich in einer zehnköpfigen Ortsgruppe Markus Schmidt und Manfred Bernard. Sie setzen sich für kürzere Wartezeiten an Ampeln ein oder werden aktiv, wenn ihnen Probleme mit auf dem Bürgersteig fahrenden Radfahrern gemeldet werden oder Baustellen, die den Zugang zum Ampeldruckknopf versperren. Oder wenn Radfahrer in Fußgängerzonen nicht das vorgeschriebene Schritttempo einhielten. Es gehe um ein Miteinander im Straßenverkehr, und dies verlange von allen Seiten, Rücksicht zu nehmen, sagt Bernard.

E-Scooter auch ein Problem

Die Belange von Fußgängern würden in der Kommunalpolitik und in der gesamten Mobilitätsdiskussion nicht so stark berücksichtigt, wie sie sollten, sagt Schmidt. „Es sollte angenehm sein, zu Fuß zu gehen.“ Erreicht werden könne dies mit Fußwege-Achsen durch die Stadt. Doch oft heiße es, es müssten Kompromisse gemacht werden – und die gingen zulasten derjenigen, die ohne Fahrzeug unterwegs seien.

Anders sei es beim Radwegeausbau in Frankfurt, der von der Initiative Radentscheid angestoßen wurde – mit der Forderung, dass die Projekte nicht zulasten von Fußgängern gehen dürften. Was Radentscheid erreicht habe, sei eine Ermutigung für den Fuss e.V., sagt Schmidt.

In Darmstadt melden sich beim Fuss e.V. auch Menschen, die älter seien oder Probleme beim Sehen hätten, wie die Sprecherin des Verbands für die südhessische Stadt und gleichzeitig für ganz Hessen, Sylke Petry, sagt. Sie fordert, Radwege müssten auf der Straße angelegt werden und nicht auf Bürgersteigen. Die Kommunen müssten entschiedener gegen Falschparker und hinderliche E-Scooter vorgehen.

Der Verband berichtet bundesweit über einen Mitgliederzuwachs. In drei Jahren habe sich die Zahl auf mehr als 1000 etwa verdoppelt, sagt Roland Stimpel vom Geschäftsführenden Vorstand. Die Zahl der Ortsgruppen habe sich in zwei Jahren fast vervierfacht. Hintergrund sei der zunehmende Platzmangel auf Fußwegen innerorts: Radfahrer und Scooterfahrer, zunehmende Gastronomie. Und: Es könnten nun immer mehr Ladesäulen für Elektro-Autos dazukommen.

Das Frankfurter Verkehrsdezernat erklärt, Grundsatz aller städtischen Planungen zur Neuordnung von Straßenräumen sei, keine Radwege zulasten des Fußverkehrs zu bauen. Der derzeitige Ausbau enthalte auch Verbesserungen für Fußgänger und die Aufenthaltsqualität im Straßenraum. Zudem setze sich die Stadt für Barrierefreiheit etwa in Form abgesenkter Bordsteine ein.

Den Mitgliedern von Fuss e.V. geht die Arbeit indes nicht aus. Die Frankfurter Vertreter Schmidt und Bernard berichten von einem Mann, der sich an sie gewandt habe, weil ein Bürgersteig trotz einer Sanierung zu schmal sei. lhe