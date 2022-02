Fünf Kinder verletzt

Neustadt/Marburg. Ein mit vielen Schülern besetzter Linienbus ist im mittelhessischen Neustadt von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Bei dem Unfall am Montagmorgen auf der Kreisstraße 17 seien eine Lehrerin und fünf Kinder im Alter zwischen sieben und elf Jahren verletzt worden, teilte die Polizei in Marburg mit. Zur Untersuchung der augenscheinlich nicht lebensbedrohlichen Verletzungen seien sie in Krankenhäuser gebracht worden.

Den ersten Ermittlungen zufolge kam der Bus auf der mit Schnee und Schneematsch bedeckten Straße am Ausgang einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum. dpa

