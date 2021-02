Stuttgart. Lehrkräfte und Erzieher könnten Nutznießer des neuen Impfstoffes von Astrazeneca werden. An diesem Samstag beraten die Gesundheitsminister des Bundes und der Länder, wer das am Freitag europaweit zugelassene Vakzin bekommen soll. Denn in Deutschland werden vorläufig nur Personen unter 65 Jahren damit geimpft. In Stuttgarter Regierungskreisen hieß es, neben dem medizinisch-pflegerischen Personal und chronisch Kranken könnten Lehrer und Erzieher in der Prioritätenliste aufrücken.

Kassen zahlen Impffahrten Für viele Senioren mit eingeschränkter Mobilität sind die Impfzentren in den 44 Stadt- und Landkreisen nur schwer erreichbar. Am Freitag haben die Krankenkassen die Übernahme der Fahrtkosten zugesagt. „Jeder, der heute schon Fahrten zum Hausarzt bezahlt bekommt, kann für den Weg zum Impfzentrum eine Krankenfahrt nutzen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Kassen und des Sozialministeriums. Keine Verbesserung gibt es für die allein lebenden Hochbetagten, die sich ohne Angehörige oder Freunde, einen Impftermin über die Hotline oder die Internetseite organisieren müssen. Allenfalls eine Warteliste will das Ministerium einführen. pre

AdUnit urban-intext1

Die Gewerkschaft GEW hatte eine bevorzugte Impfung für Lehrer vor der Öffnung der Schulen gefordert. Der neue Impfstoff könnte diese Sonderbehandlung nun ermöglichen, weil er nicht an die über 80-Jährigen mit dem höchsten Krankheitsrisiko verabreicht werden darf. Davon unabhängig hat sich Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) mit Grünen-Gesundheitsminister Manfred Lucha geeinigt, dass Lehrkräfte an sonderpädagogischen Zentren in die Impfgruppe „mit hoher Priorität“ aufrücken.

Gleichzeitig versucht Lucha, der Kritik an der Impfstrategie der grün-schwarzen Regierung mit einer Informationskampagne zu begegnen. In einem Brief, der am Freitag an alle sechs Millionen Haushalte im Südwesten abgeschickt wurde, wirbt er um Geduld. „Zu Beginn können leider nicht alle Impfberechtigten sofort zum Zuge kommen“, schreibt der Grünen-Politiker. Nach den über 80-Jährigen würden die Personen an die Reihe kommen, die älter als 70 sind sowie Demente, geistig Behinderte und ihre Betreuer.

Terminvergabe bleibt

Obwohl die Kritik an der Terminvergabe über die Hotline und die Internetseite Impfterminservice.de nicht abreißt, hält Lucha an dem Verfahren fest. Das Grundproblem: Pro Tag reicht der Impfstoff bis auf weiteres nur für durchschnittlich 7000 Erstimpfungen. Zur obersten Prioritätengruppe gehören aber rund eine Millionen Menschen, die über 80 sind oder in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen arbeiten. Immer wieder sind neue Termine in wenigen Minuten weg. „Das würde man heute so nicht mehr machen“, heißt es in Regierungskreisen.

AdUnit urban-intext2

Dorothea Schmitt-Hollstein ist 84 Jahre alt und glücklich, dass ihr Sohn nach langem Probieren einen Impftermin ergattert hat. Die ehemalige Journalistin lebt im Markgrafen-Stift in Karlsruhe, einer Einrichtung für betreutes Wohnen. Obwohl hier 70 teils demente, teils hochbetagte Menschen leben, ist kein Besuch eines mobilen Impfteams vorgesehen. Nun fährt der Sohn seine Mutter für den ersten Pieks am kommenden Dienstag nach Singen am Hohentwiel, drei Wochen später geht es nach Stuttgart für den zweiten. „Mein Sohn hat es immer wieder versucht, einen Termin in Karlsruhe zu bekommen“, erzählt Schmitt-Hollstein. Als sich ihre Tochter darüber auf Twitter beschwert, kontert das Autorenteam der Regierung: „Jeder, der zwei Impftermine macht, nimmt anderen einen Impftermin weg – wodurch die Termine noch schneller vergeben sind und noch weniger Menschen schnell geimpft werden können. Das ist halt ziemlich egoistisch.“ Inzwischen ist der Tweet gelöscht, allerdings weiterhin im Internet-Archiv zu finden, wie Recherchen dieser Redaktion zeigten.

Die Suchmöglichkeiten auf der Webseite der Landesregierung wurden stark eingeschränkt. Die Bürger müssen sich jetzt bei jeder Terminsuche auf ein Impfzentrum festlegen und da beide Termine buchen. Die Anmeldung in unterschiedlichen Zentren sei den „Abläufen nicht förderlich und bereitet erhebliche Probleme“, erklärte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Lage bleibt angespannt

AdUnit urban-intext3

Weil vom bisherigen Hauptlieferanten Biontech/Pfizer für die laufende Woche 42 Prozent weniger Impfdosen kamen als zugesagt und nächste Woche 17 Prozent weniger, bleibt die Lage angespannt. Um die vergebenen Termine halten zu können, greifen die Zentren auf die für die Zweitimpfung zurückgestellten Vorräte zurück. „Wir haben keine Kenntnis, wie hoch die Lieferungen ab Mitte Februar ausfallen“, wagt das Ministerium keine Prognose, wann sich die Lage entspannt.

AdUnit urban-intext4

Inzwischen haben die mobilen Impfteams fast allen stationären Pflegeeinrichtungen Termine angeboten. Die Erstimpfung ist nach der Bilanz des Ministeriums in 44 Prozent der Heime realisiert, in 15 Prozent die Zweitimpfung. (mit jor)