Freiluftpartys nerven Anwohner

Frankfurt. Party-Stimmung auf dem Friedberger Platz: Die ersten Feierlustigen zücken die Weinflaschen und Bier-Sixpacks aus ihren Jutebeuteln und Kühlboxen. Andere taumeln mit vollen Weingläsern in der Hand zum Platz. „Prost Leute! Es gibt reichlich Alkohol, also macht euch keine Sorgen!“, schallt es aus einer Gruppe von jungen Menschen, sie stoßen gemeinsam an. Um sie herum: leere Plastikbecher, Müll und Flaschen auf dem Boden verstreut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gesetzliche Nachtruhe in Hessen Die Zeiten für gesetzliche Nachtruhen sind in Deutschland genau geregelt. In Hessen gilt sie zwischen 22 und 6 Uhr. Diese Zeiten können jedoch je nach Gebiet leicht abweichen. So ist der Lautstärkepegel in einem Industriegebiet deutlich höher als in einem Wohngebiet. Wer die Nachtruhe nicht respektiert, begeht Ruhestörung, die als Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann. Grundsätzlich sind die Nachtruhen bis auf einige wenige Bundesländer überall gleich. Eine Ausnahme bildet etwa die Bayerische Biergartenverordnung. lhe

Es ist längst zum Ritual geworden: Bei bestem Wetter zieht es junge Menschen auf beliebte öffentliche Plätze wie hier im Frankfurter Nordend. Seit Jahren sind Freitag- und Samstagabende je nach Einstellung und Wohnsituation Segen oder Fluch: Segen für Feierlustige und Beschäftigte, die nach einer stressigen Arbeitswoche ihren Abend mit einem Glas Wein oder Bier ausklingen lassen wollen. Fluch und Ärgernis für viele Anwohner. Sie sind genervt vom Lärm und den verdreckten Plätzen, die am Ende hinterlassen werden.

„Direkt Partylaune“

„Ich wohne seit 15 Jahren im Nordend und bekomme den ganzen Lärm bis spät in die Nacht mit“, sagt eine Anwohnerin am Rande des Platzes und beobachtet die jungen Leute. Zwar habe sie sich bereits dran gewöhnt, wäre aber glücklicher, wenn sich das Partyvolk woanders amüsieren könnte. Ein jüngerer Anwohner zeigt sich dagegen begeistert über den Trubel: „Ich komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf bei Marburg. Daher freue ich mich, wenn ich einen Fuß vor die Tür setzen kann und direkt die Partylaune hochkommt.“

Durch die rund 100 Abfalltonnen und mobilen Toiletten sei der frei herumliegende Abfall weniger geworden, beteuert der Frankfurter Entsorgungsdienst (FES). Seit einigen Wochen wird der Platz auch nicht mehr spätabends, sondern erst am nächsten Morgen gereinigt. Auch die Abwanderungsbewegung zu den anderen Plätzen sei weniger geworden. Grundsätzlich bleibe Glasbruch und Lärm jedoch weiter ein Thema, sagt FES-Sprecher Stefan Röttele.

Ende April wagte Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP) mit der Initiative „Ab in die Mitte – Nachtschicht Hauptwache“ den Versuch, das Frankfurter Partyvolk nach 22.00 Uhr mit Livemusik und Foodtrucks in die Innenstadt zu verlagern – mit mäßigem Erfolg. „Einerseits war das Angebot dort für viele offenbar nicht attraktiv genug, um zu wechseln“, sagt Röttele. Zum anderen habe eine Anwohner-Klage dem nächtlichen Treiben dort bereits die juristische Grundlage entzogen.

„Die Erfahrungen der letzten Freitage zeigt, dass die Zusammenkünfte auf dem Friedberger Platz ungefähr gleichzeitig mit der Schließung der Außengastronomie auslaufen“, erklärt Rinn. Die Verlagerung auf die benachbarten Plätze bleibe daher weitgehend aus.

In Kassel sind neben der Friedrich-Ebert-Straße Parks und Grünflächen vor allem in den Stadtteilen Mitte und Vorderer Westen beliebt. Wegen sommerlicher Temperaturen und des Wegfalls vieler Corona-Auflagen fänden wieder „vermehrt“ Aktivitäten im öffentlichen Raum statt, sagt ein Sprecher der Stadt. Größere Ansammlungen führten zu einer Beschwerdelage bei den Anwohnern sowie bei den Ortsbeiräten.

Einsicht in den meisten Fällen

In einer gemeinsamen Sitzung der betroffenen Beiräte seien dazu entsprechende Beschlüsse gefasst worden. Unter anderem seien mehr Ordnungskräfte für den Bereich der Friedrich-Ebert-Straße erbeten worden. Sobald Feierende von der Polizei angesprochen werden, werde das auch positiv aufgefasst und führe in den in den meisten Fällen zur Einsicht, erläuterte der Sprecher der Verwaltung.

Die Stadt Darmstadt organisiert jeweils freitag- und samstagabends mobile Teams, die für ein gutes Miteinander werben. Besonders beliebt sind der Herrngarten und die Orangerie. Am Abend seien besonders junge Menschen unterwegs, sagte ein Sprecher der Stadt. Hierzu bietet die Stadt Spiel- und Sportangebote an. „Diese Maßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit der Stadt- und Landespolizei, die durch gemeinsame Doppelstreifen ebenfalls in den Parkanlagen präsent sind“, sagt der Sprecher.

Die Lage in Wiesbaden sei derzeit entspannt. Durch die Öffnung aller Freizeitangebote bestehe aktuell aus Sicht des Ordnungsamtes keine Problematik in Wiesbaden, sagt ein Sprecher der Stadt. Aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres hat das Amt für Soziale Arbeit gemeinsam mit der Stadt- und Landespolizei im Frühjahr 2022 einen Maßnahmenkatalog entwickelt, um Partys im öffentlichen Raum vorbeugend zu begleiten. „Bis jetzt greifen unsere Maßnahmen vollumfänglich, allerdings ist auch erst mit einer Verschärfung der Situation zu rechnen, wenn Freizeitangebote, Bars und Clubs im Herbst gegebenenfalls wieder schließen müssen“, sagt der Sprecher.

Grundsätzlich zieht der Frankfurter Reinigungsdienst FES eine deutlich bessere Bilanz der Situation als in den vergangenen beiden Sommern, auch wenn Nachwirkungen aus den letzten beiden Corona-Jahren festgestellt werden können. „Zu- und Abwege von Events sind stärker vermüllt als früher“, sagt FES Sprecher Stefan Röttele. Ausgelassenes Feiern unter freiem Himmel sei nun noch etablierter als vorher. lhe