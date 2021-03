Freiburg. Sie sollen eine Frau in einer Freiburger Wohnung eingesperrt und gemeinsam vergewaltigt haben: Drei Männer stehen wegen dieser und anderer Vorwürfe seit Donnerstagmorgen vor dem Freiburger Landgericht. Noch mehr Brisanz bekommt das Verfahren, weil zwei der drei Beschuldigten bereits wegen einer anderen Gruppenvergewaltigung verurteilt wurden: Im Oktober 2018 waren sie nach Überzeugung des Gerichts an der Vergewaltigung einer damals 18-Jährigen vor einer Freiburger Disco beteiligt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

AdUnit urban-intext1

In der Anklage der Staatsanwaltschaft heißt es, die drei Männer und das damals 20 Jahre alte Opfer hätten sich in der Tatnacht im September 2017 gemeinsam in einem Zimmer in der Freiburger Wohnung eines der Beschuldigten aufgehalten. Einer der Männer habe die Tür abgeschlossen und den Schlüssel bei sich bewahrt. Man habe Drogen konsumiert. Als die Männer begannen, einen Porno zu schauen, wollte die Frau laut Anklage das Zimmer verlassen, wurde aber daran gehindert und mit einem Messer bedroht. Anschließend vergewaltigten die drei Syrer die Frau demnach.

Nur einer der drei Beschuldigten will sich am Donnerstag zu den Vorwürfen äußern. Der 25-Jährige weist er die Anschuldigungen zurück. In der betreffenden Nacht sei es weder zu Geschlechtsverkehr noch zu Gewalt gekommen. Den Standpunkt der Frau kann das Gericht am Donnerstag nicht aufnehmen. Sie erscheint nicht zum Prozessauftakt. Nach Angaben ihrer Verteidigerin geht es ihr körperlich nicht gut. Grundsätzlich wolle sie aber aussagen. Staatsanwalt Rainer Schmid geht von rund zwei Dutzend Zeugenbefragungen aus. Der letzte Verhandlungstag ist für den 20. Mai angesetzt. lsw