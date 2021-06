Freibadsaison beginnt mit Öffnungsstufe 2

Frankfurt. Mit Anlauf ins kühle Nass platschen oder in Ruhe Bahnen ziehen – für viele Wasserratten gibt es dieser Tage richtig gute Nachrichten: Endlich können sie wieder ins Schwimmbad. Als Voraussetzung muss vor Ort die Zahl der neuen Corona-Fälle soweit gesunken sein, dass die Stufe 2 des hessischen Stufenplans erreicht ist – und das ist nach einer Übersicht des Sozialministeriums vom Freitag schon in 18 von insgesamt 26 Kommunen im Land der Fall, weitere rechnen in den nächsten Tagen damit. Reha- und Spitzensport waren schon zuvor unter Auflagen möglich, auch Schwimmkurse, diese wurden aber nicht überall angeboten.

Schätzungsweise Zehntausende Kinder in Hessen hätten nach Angaben des Hessischen Schwimm-Verbands (HSV) wegen Corona nicht Schwimmen gelernt: „Eine Größenordnung von zwei Jahrgängen ist aus der Schwimmausbildung herausgefallen“, sagt Vizepräsident Axel Dietrich. Zum Nachholen fordert der Verband, dass nun im Sommer Hallenbäder geöffnet werden, damit etwa Crash-Kurse angeboten werden können. Becken in den Schulen könnten – soweit vorhanden – auch in den Ferien geöffnet werden. Der Verband will Vereine und Badbetreiber dafür gewinnen, sich gerade jetzt verstärkt in der Schwimmausbildung vor allem von Kindern und Jugendlichen zu engagieren. Nichtschwimmer-Jahrgängen müsse gezielt entgegengewirkt werden.

Kurse seit März möglich

Schon vor der Pandemie habe es an ausreichend Wasserfläche für die Schwimmausbildung gemangelt, sagt Dietrich: „Die Pandemie wirkt auch hier wie ein Brennglas und verstärkt schon bestehende Probleme.“ Anfang November mussten die Bäder für den Publikumsverkehr schließen, Schwimmkurse waren ab März unter Auflagen wieder möglich. Die größte Stadt im Land, Frankfurt, öffnet alle sieben Freibäder am 7. Juni. „Wir freuen uns sehr darauf. Die Becken sind fertig, das Wasser ist drin“, sagte der Geschäftsführer der Frankfurter Bäderbetriebe, Boris Zielinski. Bis zum 1. Juni seien Mitarbeiter in Kurzarbeit gewesen, nun würden die letzten Vorbereitungen getroffen, Rasen gemäht und Personaleinsätze geplant.

Bereits seit Mittwoch können Besucherinnen und Besucher im Internet Tickets kaufen. Auch in Wiesbaden laufen die Vorbereitungen für einen potenziellen Beginn der Saison noch. In Darmstadt sind bereits seit 1. Juni fast alle Freibäder wieder geöffnet. lhe

