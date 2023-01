Frauen verdienen im Südwesten und in Rheinland-Pfalz weiter deutlich weniger als Männer

Südwest/ Rheinland-Pfalz. Frauen haben 2022 im Südwesten weiterhin deutlich weniger verdient als Männer. Brutto erhielten sie im vergangenen Jahr im Durchschnitt 20,60 Euro je Stunde, wie das Statistische Landesamt am Montag in Stuttgart mitteilte. Männer hingegen verdienten im Schnitt 26,68 Euro pro Stunde. Damit erhielten Frauen durchschnittlich 23 Prozent weniger. Die Einkommenslücke, auch "Gender-Pay-Gap" genannt, wurde im vergangenen Jahr sogar noch etwas größer. 2021 lag sie in Baden-Württemberg bei 22 Prozent.

In Rheinland-Pfalz liegt der Lohn pro Stunde im Schnitt 15 Prozent unter dem Bruttoverdienst von Männern. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mitteilte, lag der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Frauen im vergangenen Jahr bei 19,68 Euro und der von Männern bei 23,19 Euro. Frauen verdienten im Schnitt demnach 3,51 Euro pro Stunde weniger als Männer.

Bundesweit waren die Verdienstunterschiede mit durchschnittlich 18 Prozent niedriger als im Südwesten. Einen größeren Teil der Lohnlücke erklären die Statistiker mit höheren Teilzeitquoten und den geringeren Gehälter in einigen frauentypischen Berufen. Bei der bereinigten Einkommenslücke, welche strukturelle Unterschiede berücksichtigt, lag Baden-Württemberg auf dem Niveau des Bundesdurchschnitts. Hier verdienten Frauen sieben Prozent weniger als Männer in ähnlichen beruflichen Situationen beziehungsweise Positionen.