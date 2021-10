Frauen dringen auf die Wahlrechtsreform

Stuttgart. Als eines der ersten Vorhaben wollte die grün-schwarze Landesregierung das Landtagswahlrecht reformieren – auch, um den Frauenanteil im Parlament zu erhöhen. Dennoch – die Debatten über das Vorhaben ziehen sich hin. Was steckt dahinter?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es sind zwei Botschaften, die auf den Plakaten stehen: „Mehr Frauen ins Parlament“ und „Landtagswahlrechtsreform jetzt“. Damit ist aus Sicht des Landesfrauenrats und dessen Bündnispartnerinnen alles gesagt: „Wenn wir mehr Frauen im Parlament wollen, dann muss die Landeswahlrechtsreform jetzt endlich kommen“, sagt Anja Reinalter, erste Vorsitzende des Landesfrauenrats und Landtagsabgeordnete der Grünen. „Das darf nicht weiter auf die lange Bank geschoben werden.“

Genau das aber geschieht aus Sicht vieler Verbände: Mit einer Mahnwache wenige Meter vom Landtag entfernt haben deshalb rund 30 Vertreterinnen von Landesfrauenrat, Landesjugendring, Grüne Jugend, Jusos und Gewerkschaften die Fraktionen am Donnerstag dazu aufgefordert, die Reform zeitnah zu beschließen.

Ursprünglich bestand die Hoffnung, die Wahlrechtsreform bis Ende Oktober beschließen zu können – doch nun steht das Thema zunächst nicht auf der Tagesordnung. Es gibt Unstimmigkeiten zwischen den Fraktionen, und die müssen geklärt werden: Für die geplante Reform braucht die grün-schwarze Koalition zumindest teilweise eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dabei ist der Wille nicht nur bei den Regierungsparteien da. „Als eines der ersten Vorhaben werden wir das Landtagswahlrecht reformieren“, heißt es im grün-schwarzen Koalitionsvertrag. Auch SPD und FDP im baden-württembergischen Landtag wollen die Reform, sahen bei Details aber Klärungsbedarf. Zum einen soll mit der Reform das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt werden. Die Einführung einer Zweitstimme, wie es sie auch in zwölf anderen Bundesländern und bei der Bundestagswahl gibt, soll zudem mehr Frauen und junge Menschen ins Parlament bringen – und die Gesellschaft insgesamt besser abbilden. Aktuell liegt der Frauenanteil im Landtag bei nur 29,2 Prozent.

Es wird taktisch gewählt

Werden nicht nur Direktkandidierende gewählt, sondern auch geschlossene Landeslisten der Parteien, so würde – das ist die Hoffnung – der Druck auf diese wachsen, sich vielfältiger aufzustellen. Letztlich bleibt es allerdings den Parteien überlassen, ob sie ihre Listen mit gleich vielen Frauen wie Männern besetzen oder nicht. Nun aber will die FDP/DVP-Fraktion erst einmal über den Vorschlag diskutieren, die Zahl der Wahlkreise im Land zu verringern – um so eine mögliche Aufblähung des Landtags durch eine Wahlrechtsreform zu vermeiden. Grüne, CDU und SPD erklären das bislang allerdings für unnötig, eine Vergrößerung des Landtags hält man für unwahrscheinlich.

„Im Auszählverfahren würde sich durch die Wahlrechtsreform keine Erhöhung der Mandate ergeben“, sagt ein Sprecher der Grünen-Fraktion im Landtag – das sei auch das Ergebnis einer Berechnung des Innenministeriums auf Grundlage der Landtagswahl 2021. Eine Vergrößerung des Landtags könnte nur dann nicht ausgeschlossen werden, wenn das Zweistimmenwahlrecht zu einem geänderten Wahlverhalten führe.

Doch genau diesen Punkt hält FDP/DVP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke für entscheidend. „Ein Zweistimmenwahlrecht führt zwangsläufig dazu, dass die Bürger von der Möglichkeit taktisch zu wählen auch Gebrauch machen, was sich in einer Zunahme der auszugleichenden Überhangmandate niederschlagen wird“, sagt Rülke.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Wie also soll es nun weitergehen? „Ein Gesetzentwurf mit Begründung ist schon ausgearbeitet. Er kann ins Parlament eingebracht und rasch umgesetzt werden“, sagt der Grünen-Fraktionsvorsitzende Andreas Schwarz. Es sei sinnvoll, bei der Reform einen Schritt nach dem nächsten zu gehen – und nicht das Paket wieder aufzuschnüren, wenn der Entwurf bereits entscheidungsreif auf dem Tisch liege, ergänzt ein Sprecher.