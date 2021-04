Frankfurter Brunnensaison eröffnet

Frankfurt. Bei strahlendem Sonnenschein ist in Frankfurt die diesjährige Brunnensaison eröffnet worden. Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) gab am Dienstag den Startschuss am frisch sanierten Struwwelpeter Brunnen an der Hauptwache. In den nächsten Tagen soll dann an allen 150 städtischen Brunnen das Wasser wieder fließen. „Wenn in Frankfurt die Brunnen angestellt werden, wissen die Frankfurterinnen und Frankfurter, jetzt ist sind die kalten Monate endgültig vorbei und der Frühling ist da“, sagte Hartwig. Laut dem Dezernat stand der Inbetriebnahme der Brunnen nichts im Wege, da das Coronavirus nicht über das Wasser übertragbar ist und die Brunnen gechlort werden. Zur Sicherheit sollten aber auch an den Brunnen die Abstandsregeln eingehalten und ein Mundschutz getragen werden, wie es hieß. lhe

