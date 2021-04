Frankfurt verliert Zoo-Direktor

Frankfurt. Der Frankfurter Zoodirektor Miguel Casares verlässt auf eigenen Wunsch den Zoo, den er seit Februar 2018 leitet. Der gebürtige Spanier habe sich aus persönlichen Gründen entschlossen, nach Spanien zurückzugehen, teilte der Zoo am Mittwoch mit. „Den Frankfurter Zoo und mein Team zu verlassen, ist sicher eine der schwersten Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffen musste“, teilte Casares mit. Er werde künftig für den Bioparc in Valencia tätig sein. lhe (Bild: dpa)

